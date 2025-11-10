Newsletter
Montag, November 10, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Amiri-Ausfall: Nagelsmann nominiert Ouedraogo nach

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem Ausfall von Nadiem Amiri für die beiden finalen Spiele in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und die Slowakei hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Assan Ouedraogo von RB Leipzig nachnominiert.

Amiri-Ausfall: Nagelsmann Nominiert Ouedraogo NachAssan Ouédraogo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das teilte der DFB am Montag mit. Ouedraogo, der zunächst zur U 21-Nationalmannschaft nach Herzogenaurach gereist war, werde am Montagabend im Teamquartier der Nationalmannschaft in Wolfsburg erwartet.

Nagelsmann sagte: “Es ist sehr schade, dass Nadiem für die beiden wichtigen Spiele ausfällt. Wir möchten seine Position im Kader gerne 1:1 nachbesetzen, deshalb haben wir uns für eine Nachnominierung von Assan Ouedraogo entschieden. Assan macht es aktuell sehr gut in der Bundesliga. Er ist ein junger Perspektivspieler, ähnlich wie Said El Mala, den wir gerne im Training sehen möchten.”

Der beim FC Schalke 04 ausgebildete Ouedraogo war 2024 zu den Sachsen gewechselt. In der aktuellen Saison gelang es dem 19-Jährigen, sich in der ersten Elf des Tabellenzweiten festzuspielen. Dabei erzielte er in der Bundesliga bislang zwei Tore und bereitete drei weitere vor.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

