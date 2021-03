Ammerseeregion | 74-Jährige aus Dießen vermisst – Wo ist Frau R.?

Am 06.03.2021, gegen 14:30 Uhr wurde der Polizei in Dießen am Ammersee mitgeteilt, dass die 74jährige Frau Resch aus dem AWO-Seniorenheim in Dießen am Ammersee vermisst wird.

Sie leidet an Demenz und bedarf daher der Betreuung.

Frau Resch wird wie folgt beschrieben: Ca. 170cm groß, grau meliertes Haar, trägt einen weinroten Pullover, dunkelblaue Jeans, vermutlich Hausschuhe und führt eine schwarze Handtasche bei sich. Frau Resch hat einen leicht schlürfenden Gang, was auffällig sein sollte.

Zu den bisherigen Suchmaßnahmen wurden bisher neben der Polizei Dießen, die Polizei Weilheim, die Bundespolizei, die Polizeihubschrauberstaffel, sowie ein Polizeidiensthund und die Mantrailer-Staffel der DLRG Pöcking-Starnberg eingebunden.

Die Suche dauerte bis Mitternacht, jedoch bislang ohne Erfolg. Daher bittet die Polizei Dießen um Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Frau Resch machen können, mögen sich bitte bei der

Polizei in Dießen unter 08807/9211-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.