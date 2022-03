Ammerseeregion | Landwirt wird von Kuh tödlich verletzt

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten in einem Stall erlitt ein 63-jähriger Mann am gestrigen Sonntag tödliche Verletzungen.

Gegen 13:30 Uhr hatte der in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Utting angestellte Tierwirt eine Box im dortigen Kuhstall betreten, um ein neugeborenes Kalb aufzunehmen. Die kurz zuvor gebärende Kuh griff den 63-Jährigen daraufhin unvermittelt an und fügte ihm dabei letztendlich tödliche Verletzungen zu.

Zu Hilfe kommende Kollegen alarmierten die Rettungskräfte und leisteten erste Hilfe, die jedoch erfolglos blieb.

Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nicht vor.

