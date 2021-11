Ampel berät über Wechsel-Option in Krankenversicherung

In der Gesundheitspolitik zeichnet sich möglicherweise eine große Reform ab: Demnach ist in der Arbeitsgruppe, die Details eines möglichen Koalitionsvertrages für diesen Bereich aushandelt, eine grundlegende Wechsel-Möglichkeit von Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung im Gespräch. Das berichtet „Business Insider“ unter Berufung auf Verhandler. Mit einer Wechsel-Möglichkeit dürfte sich die Situation vieler Kassen, vor allem die größerer Versicherungen, deutlich verbessern.

Letztlich wäre es politisch ein erster Schritt in Richtung Bürgerversicherung – auch, wenn diese eigentlich nicht kommen soll. Insbesondere die SPD drängt auf eine solche Option. Die FDP steht einer Wechsel-Möglichkeit jedoch kritisch gegenüber, heißt es aus Verhandlungskreisen.

Die Grünen hätten den Punkt dagegen für sich als nicht koalitionsentscheidend eingestuft – letztlich liegt es also an SPD und FDP, sich zu einigen. Diese Einigung sollen ab morgen die Hauptverhandler um die bisherigen Partei- und Fraktionschefs übernehmen. Ob dann der Beamten-Wechsel so kommt, wagt hinter den Kulissen niemand zu prognostizieren.