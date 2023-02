Ampel macht Weg für E-Fuels in Deutschland frei

Die Parteien der Ampel-Koalition haben den Weg für die Nutzung synthetischer Kraftstoffe in Deutschland freigemacht. Das teilte die FDP am Dienstag mit. „Die Entscheidung für klimaneutrale synthetische Kraftstoffe bedeutet einen Durchbruch in Sachen Klimaschutz“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr der „Bild“.

Autobahn, über dts Nachrichtenagentur

Dadurch könnten alle Verbrennungsmotoren diese Kraftstoffe in Reinform tanken. „Künftig wird es in Deutschland also möglich sein, dass normale Verbrenner-Autos mit klimaneutralen Kraftstoffen betankt werden können.“ Bislang sei das rechtlich nicht möglich gewesen.

Dürr sagte, dass es für die FDP immer klar gewesen sei, „dass wir unsere Klimaziele nur durch mehr Innovation erreichen werden“.