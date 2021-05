Ampler Road Show geht in Augsburg in die nächste Runde

Anzeige | Ampler Roadshow am 5.Juni 2021 am Kesselhaus in Augsburg. Kostenloser E-Bike Test und Experten-Beratung.Kommen Sie am 5.Juni zwischen 10 und 18 Uhr am Kesselhaus in Augsburg vorbei und testen Sie die Ampler Modelle in allen Größen und Variationen.

Wer immer noch denkt, E-Bikes seien nur etwas für Rentner, hat Curt, Stellar und Stout von Ampler Bikes noch nicht kennengelernt. Die extrem leichten Fahrräder mit elektrischem Antrieb wurden speziell für das Pendeln im urbanen Raum und das Fahren in der Stadt konzipiert. Dementsprechend sehen sie nicht nur elegant und sportlich aus, man sieht ihnen auf den ersten Blick auch nicht an, dass sie E-Bikes sind. Mit wenig Gewicht aber viel Leistung und Reichweite sind sie die zeitgemäße Antwort auf aktuelle Mobilitätsfragen und ein idealer Auto-Ersatz.

Alle, die kostenlos ausprobieren wollen, wie sich so ein Stadt-Flitzer anfühlt, sind herzlich eingeladen. Bei der Ampler Bike Road Show können die drei motorisierten Ampler-Modelle ausgiebig getestet werden und Experten beantworten alle Fragen rund um das Thema E-Bike. Eine Anmeldung oder Reservierung der Räder ist nicht notwendig.

Das Event wird in einem überdachten Außenbereich stattfinden. Vor Ort wird sich an die vor Ort geltenden COVID-Vorkehrungen mit Maskenpflicht und Abstandsregelung gehalten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Datum : 05.06.2021

: 05.06.2021 Uhrzeit : 10–18 Uhr

: 10–18 Uhr Ort: Kesselhaus Augsburg – Riedingerstraße 26i, 86153 Augsburg

Weitere Informationen unter amplerbikes.com oder auf Facebook.