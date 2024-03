Amthor unterstützt Merz-Vorschlag zu Neuwahlen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor unterstützt den Neuwahl-Vorschlag seines Parteichefs Friedrich Merz. „Jeder weitere Tag Ampel schürt Politikverdrossenheit“, sagte er am Montag den Sendern RTL und ntv.

Friedrich Merz und Philipp Amthor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Union fordere die Ampel seit Monaten zu einer Kehrtwende auf, so der CDU-Politiker, aber dafür scheine der Regierung die Kraft zu fehlen. „Man hat den Eindruck, die fangen sich nicht mehr. Sie wurschteln sich durch.“ Vor allem der Bundeskanzler verfüge nicht mehr über das notwendige Vertrauen, so Amthor. „Ich sehe, dass diese Regierung heillos zerstritten ist, nicht nur in einem Thema, sondern in einem ganzen Bündel von Themen“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete und sagte: „So können die nicht weitermachen, es braucht einen Politikwechsel in Deutschland, und das lieber schneller als später.“

Die Union sei jetzt bereit, einen solchen Politikwechsel in Deutschland wieder herbeizuführen. Bei der letzten Bundestagswahl habe man noch eine „selbstverschuldete Niederlage“ kassiert: „Wir waren nicht mehr gut genug.“ Nach dieser Niederlage habe man in der CDU sehr viel Zeit und Kraft investiert, um auch nochmal stärker zu sich zu finden. Mit dem neuen Grundsatzprogramm habe die CDU eine gute Agenda, um in Wahlkampf zu gehen, so Amthor.