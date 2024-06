Der Neu-Ulmer Amtsgerichtsdirektor Thomas Kirschner, der aus Mindelheim stammt, ist offiziell ins neue Amt eingeführt und der bisherige Direktor Alexander Kessler verabschiedet worden.

Etwa 100 Personen versammelten sich am Dienstag, den 25.06.2024 im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm zu einer Feierstunde, musikalisch umrahmt vom Polizeiorchester Bayern. Die Beschäftigten des Amtsgerichts Neu-Ulm waren anwesend, um zu hören, was der bisherige und der neue Direktor zu sagen hatten.

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich der Präsident des Landgerichts Memmingen, Konrad Beß, der die Anwesenden launig begrüßte, u.a. Frau Oberbürgermeisterin Albsteiger, Frau stellvertretende Landrätin Salzmann und Herrn Abgeordneten Freudenberger (MdL). Die Festrede hielt Dr. Hans-Joachim Heßler, der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts München. Seine Anwesenheit war ein Zeichen für die Wertschätzung des Neu-Ulmer Amtsgerichts sowie der Hauptpersonen an diesem Tag. Herr Präsident Dr. Heßler lobte die Leistungen des bisherigen und des neuen

Amtsgerichtsdirektors, schilderte deren beruflichen Werdegang und hob hervor, dass Herr Alexander Kessler mit Wirkung zum 01.12.2023 neuer Direktor des Amtsgerichts Landsberg/Lech geworden ist, während Herr Thomas Kirschner mit Wirkung vom 01.03.2024 zum neuen Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm befördert worden ist. Anders ausgedrückt: der eine ging nach Landsberg/Lech und der andere kam von Landsberg/Lech.

Herr Präsident Dr. Heßler lobte auch den Zustand des Gerichtsgebäudes in Neu-Ulm sowie das Engagement aller Beschäftigten, insbesondere in der Zeit, in der die Stelle des Direktors vakant geblieben war. Beide Direktoren seien aufgrund ihrer bisherigen Verwendungen und der dabei gewonnenen Erfahrungen bestens für das Amt eines Amtsgerichtsdirektors geeignet, stellte Herr Präsident Dr. Heßler fest. Er wünschte ihnen beiden eine glückliche Hand bei der Ausübung ihrer jeweiligen Ämter in Neu-Ulm und in Landsberg/Lech.

In ihren sehr persönlich gehaltenen und sehr wertschätzenden Grußworten bedankten sich die Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm, Frau Katrin Albsteiger, sowie die weitere stellvertretende Landrätin, Frau Susanne Salzmann für die sehr gute Arbeit der Justiz am Standort Neu-Ulm.

Herr Direktor Kirschner bedankte sich bei seinem Vorgänger, der ihm ein wohl bestelltes Haus überlassen hat und versprach, sich den Herausforderungen zu stellen, die es – gerade in der gegenwärtigen Zeit zunehmender Digitalisierung – auch in der Justiz zu bewältigen gilt. Der bisherige Direktor Kessler ließ die dreieinhalb Jahre seiner Amtszeit in Neu-Ulm Revue passieren, erinnerte insbesondere an die Herausforderungen in der Corona-Zeit und dankte allen Beschäftigten für die ausgezeichnete Arbeit und die Unterstützung, die er hat

erfahren dürfen