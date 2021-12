Zweimal wöchentlich werden ab Mittwoch, 15. Dezember in 112 Kitas in Augsburg Lolli-Pool-Testungen auf PCR-Niveau durchgeführt. Die Stadt Augsburg setzt damit trotz großer bürokratischer und organisatorischer Hürden zügig ein Förderprogramm des Freistaates um.

Martina Wild, Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration: „Das flächendeckendere und kindgerechte Lolli-Testen an Kitas ist ein zentraler Baustein, um die Kitas in der Pandemie sicherer zu machen. Ich bin daher sehr glücklich, dass wir in Augsburg noch vor Weihnachten mit den PCR-LolliPooltestungen an Kitas starten können. Alle städtischen Kitas, sowie knapp die Hälfte aller Kitas von freien Trägern beteiligen sich bei dem freiwilligen Testprogramm.“

sich bei dem freiwilligen Testprogramm.“

Im Laufe der Testphase haben sich immer ausgewertet, damit die infizierte Person gefunden wird. Das Testsystem ist ähnlich aufgebaut, wie die Testungen an den Grundschulen. Die Meldung der Einzelproben erfolgt. Bei einem positiven Pool, erfolgt zügig die Auswertung und Meldung der Einzelproben.