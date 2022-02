An die Ruder, fertig, los! Das Wasserrudergerät MR700 von Miweba Sports im Test

Anzeige | Rudergeräte sind voll im Trend. Die Trainingsgeräte erweitern jeden Fitnessraum im eigenen Zuhause. Zwischen herkömmlichen Rudergeräten und Wasserrudergeräten gibt es jedoch einige Unterschiede. Welche Vorteile die jeweiligen Ausführungen haben und was das Miweba Wasserrudergerät MR700 der Marke Miweba Sports so besonders macht, zeigt dieser Artikel.

Vorteile von Rudergeräten

Das Rudertraining zu Hause hat viele Vorteile. Egal ob jung oder alt – Rudergeräte sind für jeden geeignet. Auch das eigene Fitnesslevel spielt keine Rolle, da sich die Intensität flexibel an die individuellen Voraussetzungen anpassen lässt. Zudem ist diese Sportart sogar für Menschen mit Einschränkungen sehr sicher. Selbst für blinde Menschen wird Rudertraining empfohlen.

Wer gerade erst damit anfängt, Sport zu treiben, sollte es mit einem Rudergerät versuchen. Die Übungen sind weder kompliziert, noch schwer umzusetzen. Es wird kein Instruktor benötigt, da eine falsche Ausführung der Bewegungen kaum möglich ist. Trotzdem ist es ratsam, sich als Neuling vor dem Rudertraining einige Tutorial-Videos anzusehen.

Ein weiterer großer Vorteil von Rudergeräten ist, dass das Training sehr gelenkschonend ist. Somit finden Rudergeräte selbst im rehabilitativen Bereich Anwendung. Auch das Verletzungsrisiko gilt als sehr gering.

Von Vorteil bei einem Rudergerät ist zudem, dass das Training den gesamten Körper beeinflusst. So werden für den Fitnessbereich im eigenen Zuhause nicht viele verschiedene Geräte benötigt, sondern man kommt einfach mit einem Trainingsgerät aus.

Welche Körperbereiche werden durch Rudertraining trainiert?

Mit dem Rudergerät lässt sich der ganze Körper fit halten. Beim Paddeln muss man mit den Armen und dem oberen Rücken ziehen. So wird der Bizeps stärker und der Rücken wird gestrafft. Außerdem werden die Beine bei jeder Bewegung stark angestrengt. Dadurch baut sich ein Widerstand im Unterkörper auf. Um Bauchmuskeln zu trainieren, empfiehlt es sich, die Rumpfmuskulatur beim Paddeln anzuspannen.

Da das Rudertraining jeden Körperbereich beansprucht, ist es auch zum Aufwärmen optimal geeignet. So eignet sich ein Rudergerät auch in Kombination mit Geräten für Krafttraining.

Was macht das Wasserrudergerät von Miweba Sports so besonders?

Alle Vorteile von einem Rudergerät weist auch ein Wasserrudergerät auf. Das Wasserrudergerät MR700 bietet jedoch noch viel mehr, weshalb es sich noch größerer Beliebtheit erfreut. Ein Vorteil des Wasserrudergeräts ist, dass der Kalorienverbrauch höher ist. Das liegt an dem natürlichen Wasserwiderstand.

Generell können mit einem Wasserrudergerät bei einem leichten Training innerhalb von einer Stunde bis zu 400 kcal verbrannt werden. Bei hoher Belastung sind sogar bis zu 800 kcal möglich. Bei dem Modell von Miweba Sports kann der Widerstand über die Wassermenge exakt an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Wer sich ein Trainingsgerät für das eigene Zuhause anschaffen möchte, das so groß ist wie ein Rudergerät, schaut meist auch auf die Optik. Diese ist bei dem Wasserrudergerät von MR700 noch ansprechender als bei herkömmlichen Modellen. Die Kombination aus dem Holzkorpus mit dem LED-beleuchteten Wassertank macht die Optik besonders hochwertig.

Wasserrudergeräte haben noch einen weiteren Vorteil gegenüber herkömmlichen Rudergeräten. Das Plätschern des enthaltenen Wassers hat eine beruhigende Wirkung und ist selbst während des Trainings sehr entspannend. Außerdem ist das Wasserrudergerät MR700 aufgrund des Wassers wesentlich leiser als gewöhnliche Rudergeräte.

Damit eine saubere Ausführung möglich ist, verfügt das Wasserrudergerät über Haltegriffe, die schweißabweisend sind, und Antirutsch-Fußauflagen. So kann man sich voll und ganz auf das Training konzentrieren.

Robuste Konstruktion – einfacher Aufbau

Das Wasserrudergerät MR700 ist stabil konstruiert. Aus hochwertigem Eschenholz bestehend, ist es besonders robust und trägt sogar Trainierende bis zu 200 kg. Somit können auch sehr große oder schwere Personen ein Training auf dem Wasserrudergerät von Miweba absolvieren. Auch der Aufbau geht dank des tollen Aufbauvideos leicht von der Hand.

Mit seitlich angebrachten Verschlussschnallen lässt sich das Trainingsgerät einfach arretieren. Die Hochsicherheitskugellager sind mit nanobeschichteten Gleitrollen ausgestattet, für eine besonders hohe Langlebigkeit und hohen Komfort. Nach dem Training kann man das Gerät vollständig zusammenklappen und platzsparend verstauen. So eignet sich das MR700 Wasserrudergerät von Miweba auch für kleine Wohnungen.

Auch kompatibel mit der Kinomap-App

Kinomap ist eine Fitness-App, die man per Bluetooth mit seinem Fitnessgerät – wie z.B. Rudergerät verbinden kann. So kann man virtuell auf der ganzen Welt trainieren und die schönsten Strecken rudern.

Vom Rudern mit Südsee-Flair in Französisch Polynesien, über Wandern in den Alpen bis zum Radfahren über die berühmte Golden Gate Bridge in Kalifornien. Im Test funktionierte dies auch mit dem Miweba MR700 (als Gerät haben wir dabei in der App das Rudergerät FS-515841 ausgewählt).

Vorteile des Miweba Wasserrudergerät MR700 im Überblick

6 Intensitätsstufen über Füllmenge des Wassers im Tank)

Trainingsprogramme: Manuell, Intervall, Target

LCD-Displayanzeige mit Bluetooth

LED-Wassertank

Bluetooth-Kompatibilität mit Fitshow-App und Kinomap für ein noch realistischeres Rudererlebnis

Schnell und einfach zusammenklappbar und verstaubar

Fazit

Wer die Vorteile des Rudertrainings zu schätzen weiß, wird erst recht mit einem Wasserrudergerät seine Freude haben. Diese Art der sportlichen Betätigung hat viele Vorteile und erzielt sehenswerte Ergebnisse. Ein besonders gutes Preisleistungsverhältnis bietet hier das getestete Miweba MR700, das im Onlineshop von Miweba derzeit nur 799,99 Euro (UVP 999,99 Euro) zzgl. Versand zu haben ist und uns im Test jede Menge Spaß bereitet hat.