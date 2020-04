ananas@home | Das Staatstheater Augsburg im Live-Stream

Am kommenden Freitag (03.04.) bietet das Staatstheater Augsburg seinen ersten Theaterabend als Live-Stream an. Der Abend läuft im Rahmen des »Club & Kultur Streams«, den die Club & Kulturkommission Augsburg e.V. mit Unterstützung der Stadt Augsburg initiiert hat. Damit wird derzeit das breite und vielseitige Kulturprogramm aus Augsburg ins Netz und damit zu jedem und jeder Einzelnen nach Hause gebracht.

»ananas@home« lädt in diesem Rahmen am Freitag alle Theaterbegeisterten zu einem Wiedersehen mit den Künstler*innen des Staatstheater Augsburg ein – beim ersten Mal in einer Kombination aus Quarantänekonzert, Talk, Quiz-Duell und Lesung. Und natürlich darf sich das Publikum auch von zuhause aus beteiligen. Wie – das wird am Freitag, um 20.15 Uhr verraten, live aus der brechtbühne im Alten Gaswerk

»Ebenso wie die künstlerische Arbeit vermissen wir hier im Staatstheater sehr schmerzlich unser Publikum, ein »Geisterspiel« vor leeren Rängen ist auch in der Kultur keine Dauerlösung«, kommentiert Staatsintendant André Bücker das neue Format. »Mit dem Streaming möchten wir aber zeigen, dass wir weiterhin für unsere Theaterfans da sind und uns mit ihnen darauf freuen, wenn wir uns wieder zwanglos in den Spielstätten hier in Augsburg begegnen dürfen.« In der Zwischenzeit wird das Staatstheater über digitale Angebote mit dem Publikum in Kontakt bleiben, wobei André Bücker weniger an Streamings von Opernabenden oder Schauspielvorstellungen denkt. »Jedes Medium erfordert seine eigenen Formate. Wenn wir jetzt in digitaler Form wie etwa dem Streaming zuhause bei unserem Publikum präsent sein wollen, müssen wir auch die Inhalte neu und kreativ gestalten.«

Wer die Aktivitäten des Staatstheaters derzeit vermisst, sollte unbedingt dabei sein: Das Video ist nur live verfügbar und kann im Nachhinein nicht abgerufen werden: So einmalig wie nur ein Theaterabend sein kann!

Fr 03.04.2020 20:15 | www.staatstheater-augsburg.de oder www.clubundkultur.tv/

Das nächste Streaming des Staatstheater Augsburg findet voraussichtlich am 18.04.2020 statt.

Das Streaming ist kostenlos, um Spenden zur Rettung der Augsburger Club- und Kulturszene wird gebeten unter: https://www.startnext.com/club-und-kulturrettung.