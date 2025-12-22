Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
9.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Anbau von Wintergetreide stagniert

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Herbst 2025 haben die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland auf 5,0 Millionen Hektar Ackerland Wintergetreide für die kommende Erntesaison 2026 ausgesät. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, ist die Aussaatfläche für Wintergetreide damit etwa gleich groß wie die Anbaufläche im Jahr 2025 (+63.800 Hektar oder +1,3 Prozent). Zum Wintergetreide zählen Winterweizen, Wintergerste, Roggen und Wintermenggetreide sowie die Weizen-Roggen-Kreuzung Triticale.

Anbau Von Wintergetreide Stagniert
Winterweizen in frühem Stadium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Winterweizen, die flächenmäßig bedeutendste Getreideart in Deutschland, wurde auf 2,9 Millionen Hektar ausgesät. Damit bleibt die Aussaatfläche gegenüber der Anbaufläche 2025 nahezu unverändert (+8.900 Hektar oder +0,3 Prozent).

Die Aussaatfläche von Wintergerste vergrößert sich für die Erntesaison 2026 gegenüber der diesjährigen Anbaufläche um 58.700 Hektar oder 4,9 Prozent auf 1,3 Millionen Hektar.

Weitgehend unverändert gegenüber der Anbaufläche zur Ernte 2025 zeigen sich Roggen und Triticale. Die Aussaatfläche für die Erntesaison 2026 bei Roggen und Wintermenggetreide beträgt 528.100 Hektar (-10.500 Hektar oder -2,0 Prozent). Die Aussaat von Triticale erfolgte auf 294.500 Hektar (+6.700 Hektar oder +2,3 Prozent).

Mit Winterraps haben die landwirtschaftlichen Betriebe 1,1 Millionen Hektar bestellt. Damit vergrößerte sich die Fläche um 4,9 Prozent beziehungsweise 53.500 Hektar. Die größten Flächenzuwächse in absoluten Werten gab es dabei in Bayern (+17.200 Hektar oder +14,7 Prozent) Niedersachsen (+14.100 Hektar oder +14,5 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (8.400 Hektar oder +14,6 Prozent).

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 Auf der B17a in Augsburg hat sich ein schwerer...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Vermischtes

Drei Tote bei schwerem Unfall in Bayern

0
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei...
Polizeipräsidium Niederbayern

Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes

0
Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht...

Neueste Artikel