Am Nachmittag des Neujahrstages kam es nach angeblichen Schüssen zu einem größeren Polizeieinsatz in Memmingen.

Gegen 16:50 Uhr wurde der Polizei in Memmingen mitgeteilt, dass soeben Schüsse gehört wurden. Der vermeintliche Schütze wurde, laut Zeugen, von einem dunklen Pkw angefahren und verletzt. Angeblich hätte der Fahrer den Verletzten in ein Wohnhaus in Memmingen in der Grenzhofstrasse getragen. Diese Mitteilung führte zu einem größeren Polizeieinsatz. Schlussendlich wurde ermittelt, dass der vermeintliche Schütze nur ein Handy gehalten hatte, um die schnelle Anfahrt seines Bekannten zu filmen. Der Bekannte bremste jedoch zu spät und krachte in den Filmenden. Eine Schusswaffe wurde nicht aufgefunden, sodass von einem zufällig gleichzeitig stattgefundenen Abbrennen von Pyrotechnik ausgegangen wird. Der filmende Herr wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst entlassen. Die beiden Herren erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.