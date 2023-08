Angehörige bedroht und vor Polizeitransport entkommen – 17-Jähriger kann in Schwangau festgenommen werden

Ein 17-Jähriger hatte in Schwangau Angehörige bedroht, konnte der Polizei aber entkommen. Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte er nach einer Verfolgung festgenommen werden.

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr in Schwangau. Ein 17-Jähriger bedrohte einen Angehörigen und verhielt sich auch nach Eintreffen der Polizei weiterhin aggressiv. Da er dabei offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mittel stand, ordneten die eigesetzten Beamten eine Unterbringung in einer Fachklinik an. Aufgrund seines Verhaltens fesselten die Polizeibeamten den 17-Jährigen für den Transport. Im Anschluss an die Fesselung ergriff der Jugendliche jedoch plötzlich die Flucht. Da von einer Eigengefährdung des 17-Jährigen ausgegangen werden muss, leiteten die Beamten bereits in der Nacht umfangreiche Suchmaßnahmen. Auch ein Polizeihund war an der Suche beteiligt.

Ein Angehöriger der freiwilligen Feuerwehr Schwangau nahm die Verfolgung des Gesuchten auf und zeigte den hinzugezogenen Polizeibeamten dessen Aufenthaltsort. Bei Sichtung der Polizei flüchtete er erneut, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß gestellt werden. Der 17-Jährige wird nun in eine Fachklinik überstellt. Außerdem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

