Angels Nördlingen bereiten sich auf Schlüsselduell gegen Halle vor

Die Eigner Angels Nördlingen starten mit Rückenwind ins neue Basketballjahr. Nach drei Siegen aus den vergangenen vier Partien hat sich das Team stabilisiert und will am Sonntag im heimischen Rieser Sportpark den nächsten Schritt machen. Mit den Syntainics MBC Halle Lions wartet jedoch ein direkter Tabellennachbar und ernstzunehmender Konkurrent im Kampf um die Playoff-Plätze.

Duell zweier punktgleicher Verfolger

Nördlingen und Halle liegen aktuell Kopf an Kopf auf den Rängen sieben und acht – beide Mannschaften wissen um die Bedeutung dieser Begegnung. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt reisen mit zusätzlicher Motivation an: Nach einer bitteren und emotionalen Niederlage in Hannover wollen sie verlorene Punkte zurückholen. Die Angels hingegen bauen auf den Auswärtserfolg in Freiburg und wollen vor eigenem Publikum weiter Kurs auf die obere Tabellenhälfte halten.

Wiedersehen mit bekannten Gesichtern

Für mehrere Spielerinnen ist das Spiel mit besonderen Emotionen verbunden. Ex-Angels-Akteurin Nicole Brochlitz kehrt mit Halle an ihre frühere Wirkungsstätte zurück. Umgekehrt trifft Angels-Kapitänin Laura Schinkel auf ihren Heimatverein, in dem sie ausgebildet wurde und wo mit Trainer Timur Topal noch eine vertraute Bezugsperson an der Seitenlinie steht. Selbst bei enger Bewachung Schinkels verfügt Nördlingen mit Pauline Mayer, Jana Koch und Samantha Ashby über weitere starke Optionen im Backcourt.

Stärke unter dem Korb als Erfolgsfaktor

Mit der Verpflichtung von Natalie Kucowski und der Rückkehr von Nicole Fransson hat sich der Schwerpunkt im Angels-Spiel stärker in die Zone verlagert. Gemeinsam mit Nachwuchs-Centerin Chanel Ndi sichern sie regelmäßig wichtige Rebounds und prägen damit einen zentralen Bestandteil des Spielsystems.

Ziel: Den Schwung ins neue Jahr mitnehmen

Gelingt es den Rieserinnen, offensiv geschlossen aufzutreten und defensiv die Stabilität der letzten Partien zu bestätigen, stehen die Chancen gut, den nächsten Heimsieg einzufahren. Der Tipp-Off erfolgt am Sonntag um 16:00 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark.