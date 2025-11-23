Angels Nördlingen brechen nach starkem Auftakt ein – klare Niederlage in Weißenfels

Die Eigner Angels Nördlingen haben im Auswärtsspiel beim SYNTAINICS MBC eine bittere Niederlage kassiert. Trotz eines beeindruckenden Starts verlor das stark ersatzgeschwächte Team in der Stadthalle Weißenfels am Ende deutlich mit 55:78. Vor allem ein kompletter Leistungseinbruch im zweiten Viertel ließ den Traum vom Auswärtssieg früh platzen.

Guter Beginn in ungewohnter Arena

Weil das Spiel Teil eines Combined Events des MBC war, traten die Angels nicht wie üblich in Halle an der Saale an, sondern in der Arena des Männer-Bundesligisten in Weißenfels. Dort sollte gegen die MBC-Frauen ein wichtiger Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld gelingen – allerdings ohne Center Nicole Fransson, deren Ausfall das Team weiterhin schwer belastet.

Dennoch starteten die Nördlingerinnen couragiert. In den ersten Minuten spielten sie sich regelrecht in einen Rausch und legten zehn schnelle Punkte vor. Die Angels trafen hochprozentig, und mit starker Präsenz von Natalie Kucowski, Jana Koch und Laura Schinkel ging das Team verdient mit 20:17 in die erste Pause.

Zehn punktlose Minuten – der Wendepunkt des Spiels

Was danach folgte, war ein kollektiver Bruch. Der MBC drehte defensiv auf, während bei den Angels plötzlich kaum mehr etwas gelang. Ganze zehn Minuten blieb Nördlingen ohne Feldkorb. Die Gastgeberinnen nutzten das eiskalt aus und setzten sich mit einem 21:1-Lauf ab, der sich über das gesamte Viertel erstreckte.

Nördlingen verlor Struktur, Tempo und Präzision. Einzelaktionen ersetzten das Zusammenspiel, Ballverluste häuften sich – und obwohl Cheftrainerin Imreh mit Auszeiten und Wechseln gegensteuerte, blieb die erhoffte Wende aus. Zur Halbzeit lag der Rückstand bereits bei zehn Punkten.

Top-Duo blass – Nachwuchs trägt Verantwortung

Besonders schwer wog, dass das normalerweise tragende Offensivduo ausfiel: Fransson verletzungsbedingt, Sam Ashby in ungewohnter Formschwäche. Die Australierin kam bis zum Ende nur auf einen einzigen Punkt – viel zu wenig, um das Team zu stabilisieren.

Mehr Verantwortung übernahmen die jungen deutschen Spielerinnen, die sich mit großem Engagement gegen die drohende Niederlage stemmten. Doch der MBC dominierte beide Seiten des Feldes und zog immer weiter davon. In zwanzig Minuten erzielten die Angels gerade einmal zehn Punkte.

Einziger Lichtblick: Die 19-jährige Chanel Ndi zeigte eine starke Vorstellung gegen die erfahrene Romy Bär und setzte mit 20 Punkten ein klares Ausrufezeichen.

Letztes Viertel ohne Überraschung – Ndi ragt heraus

Mit einem hohen Rückstand ging es in den Schlussabschnitt. Nördlingen kämpfte, fand aber weiterhin kaum Lösungen. Weder von außen noch am Brett oder an der Freiwurflinie wollte der Ball fallen. Kucowski punktete nach starkem Beginn nicht mehr, Ashby sammelte mehr Fouls als Punkte und auch Mariam Haslé-Lagemann fand keinen Rhythmus.

So blieb Ndi die prägende Figur des Abends. Mit großer Effizienz, Mut und Energie bestätigte sie ihr Potenzial und war die einzige Angel in Normalform.

Schwere Heimprüfungen warten

Für die Eigner Angels beginnt nun eine intensive Heimserie. Drei Partien in einer Woche stehen in der Hermann-Keßler-Halle an – allerdings ausschließlich gegen Spitzenteams der Liga. Der Wunsch nach Wiedergutmachung trifft damit auf eine anspruchsvolle Aufgabe.