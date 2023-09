Angels Nördlingen erwarten Jahn München zum ersten Test

Gut fünf Monate lang mussten die Menschen in Nördlingen auf Bundesligabasketball der Angels Nördlingen verzichten. Damals kämpften Sami Hill, Joey Klug und Tony Imreh um das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft gegen Osnabrück. Jetzt, 157 Tage später, hat sich die Situation komplett verändert. Vom ehemaligen Viertplatzierten der Hauptrunde ist nicht mehr viel übrig.

Neben Mariam Haslé-Lagemann sind nun 9 neue Spielerinnen und ein neuer Trainer an der Seitenlinie, unterstützt von Olena Vasylenko. Auch das Team hinter dem Team hat sich stark verändert (wie wir berichtet haben). Nun können die neugierigen Basketballfans in Nördlingen einen ersten Blick auf die Angels werfen, auch wenn die Erwartungen nicht zu hoch sein sollten, da das Team erst seit einer guten Woche wieder im Training ist. Dennoch sollte man bereits eine erste Spielidee im neuen alten Spiel der sympathischen Damen aus aller Welt erkennen können. Es ist also ein ganz besonderes Spiel, nicht nur für Leonie Kambach, die gegen ihren ehemaligen Verein spielt, sondern auch für alle Interessierten, die zwei noch völlig unbekannte Mannschaften aufeinandertreffen sehen. „Leider fehlen einigen Spielerinnen der Münchnerinnen, weshalb das Spiel für beide Seiten nicht wirklich aussagekräftig sein wird. Trotzdem freuen wir uns auf unseren Gegner und die Möglichkeit, uns zu präsentieren“, sagt der sportliche Leiter Martin Fürleger. Wie sich die Angels in ihrer ersten Prüfung schlagen, wird sich am Dienstagabend um 18:30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle Nördlingen zeigen. Alle Testspiele sind in den Dauerkarten bereits enthalten. Einzeltickets können für 5€ an der Abendkasse erworben werden. Es gibt freie Platzwahl auf den Tribünen.