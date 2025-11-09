Angels Nördlingen feiern knappen Heimsieg gegen Freiburg

Die Eigner Angels Nördlingen haben in der 1. Toyota Damenbasketball Bundesliga einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Trotz anhaltender Personalsorgen setzte sich das Team nach einem packenden Spielverlauf mit 76:75 gegen die Eisvögel USC Freiburg durch. Mit diesem Erfolg klettern die Angels vor der FIBA-Pause auf einen Playoff-Platz.

Basketball mit vielen deutschen Gesichtern

Was die Partie besonders machte: Auf dem Feld standen zeitweise acht deutsche Spielerinnen gleichzeitig – ein seltener Anblick in der höchsten Spielklasse, die sonst stark von internationalen Akteurinnen geprägt ist. Sowohl Nördlingen als auch Freiburg setzen bewusst auf heimische Talente – und bewiesen dabei, dass Spitzenbasketball auch mit Eigengewächsen möglich ist.

Vor rund 500 Zuschauern in der Hermann-Keßler-Halle entwickelte sich ein temporeiches, technisch starkes Spiel mit vielen sehenswerten Kombinationen und einem Herzschlagfinale. Statistisch war das Duell fast ausgeglichen: Beide Teams trafen ähnlich stark aus dem Feld und lagen bei Assists gleichauf – der kleine Nördlinger Reboundvorteil machte am Ende den Unterschied.

Spannender Schlagabtausch und emotionales Finish

Nach einer offenen ersten Halbzeit (34:29) nutzten die Angels im dritten Viertel die lautstarke Unterstützung ihrer Fans und zogen mit einem 12-Punkte-Vorsprung davon. Doch Freiburg kämpfte sich zurück, glich im letzten Abschnitt sogar aus, ohne jedoch die Führung zu übernehmen.

Den entscheidenden Moment lieferte Sam Ashby, die kurz vor ihrer Abreise zur britischen Nationalmannschaft stand: Ihr verwandter Freiwurf 2,5 Sekunden vor Schluss brachte die 76:75-Führung. Die ehemalige Freiburgerin Pauline Mayer rettete den Sieg mit einer starken Defensivaktion in den letzten Sekunden.

Kucowski überragt – Hoffnung auf Fransson-Rückkehr

Beste Spielerin des Abends war Natalie Kucowski, die mit 21 Punkten und 13 Rebounds ein beeindruckendes Double-Double erzielte. Damit setzte sie ein klares Zeichen für die kommenden Wochen. Nach der FIBA-Pause hoffen die Nördlingerinnen zudem auf die Rückkehr von Nicole Fransson, um noch mehr Stabilität ins Spiel zu bringen.

Ausblick: Nächste Aufgaben nach der Pause

Nach der Länderspielpause geht es für die Eigner Angels Nördlingen am 22. November auswärts beim SYNTAINICS MBC weiter. Anschließend stehen innerhalb einer Woche gleich drei Heimspiele in der Hermann-Keßler-Halle an – eine wichtige Phase, in der das Team seine aufsteigende Form bestätigen will.