Angels Nördlingen glänzen zum Nikolaus – klarer Sieg gegen Pokalsieger Saarlouis

Ein imposanter Nikolaus bescherte den Eigner Angels Nördlingen nicht nur Geschenke, sondern auch eine Glanzleistung auf dem Parkett: Zum Rückrundenstart setzte das Team von Coach Kuusi ein deutliches Zeichen und besiegte den Tabellenzweiten Saarlouis souverän mit 81:61.

Bereits in den ersten Minuten rauschten mehrere Drei-Punkte-Würfe durch den Korb, die Halle war sofort da. Zehn von 19 Distanzwürfen fanden ihr Ziel, fünf Spielerinnen erzielten zweistellige Punktzahlen. Saarlouis hatte zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Partie.

Defensive Stabilität und Offensivpower

Die Angels zeigten sich defensiv konzentriert und ließen den Gästen wenig Raum. Mit 21:13 ging Nördlingen in die erste Pause, bis zur Halbzeit bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung weiter aus. Besonders Mariam Haslé-Lagemann glänzte: „Sie drang wie ein warmes Messer durch Butter in die gegnerische Zone ein“ und beendete das Spiel mit 17 Punkten, inklusive zwei Dreiern.

Nach der Pause keine Zweifel mehr am Sieg

Auch im dritten Viertel erhöhte Nördlingen das Tempo. Nachwuchs-Centerin Chanel Ndi setzte starke Akzente unter dem Korb. Saarlouis konnte kurzzeitig verkürzen, doch Sam Ashby konterte mit weiteren Treffern von der Dreierlinie und sicherte den Angels den Sieg. Selbstbewusst, energiegeladen und spielfreudig ließ das Team den Gegner nicht zurück ins Spiel.

Die Fans feierten einen Auftritt, der Lust auf mehr machte. Am 21. Dezember steht das nächste Heimspiel an, zuvor reist die Mannschaft nach Osnabrück – bereit, auch dort Topleistungen zu zeigen.

