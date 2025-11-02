Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
9.8 C
London
type here...
Subscribe
Bild: Michael Soller
Donau-RiesBasketball News
1 Min.Lesezeit

Angels Nördlingen in Marburg chancenlos

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Eigner Angels Nördlingen mussten in der Damen-Basketball-Bundesliga eine deutliche Niederlage hinnehmen. Beim BC Marburg unterlag das Team stark ersatzgeschwächt mit 44:67. Ohne vier verletzte Leistungsträgerinnen – darunter Liga-Topspielerin Nicole Fransson – fehlten den Angels Kraft, Tiefe und Präsenz unter dem Korb. Fransson war zwar vor Ort, allerdings nur mit Armschlinge statt im Trikot.

„Drei unserer vier Centerspielerinnen haben gefehlt“

Mit Lisa Bertholdt und Sophia Nolan fielen zwei weitere Center aus. Immerhin gab es kurz vor Spielbeginn einen kleinen Lichtblick: Neuzugang Natalie Kucowski erhielt rechtzeitig ihre Spielberechtigung.

Marburg nutzte die Größen- und Physisvorteile konsequent aus und führte bereits nach dem ersten Viertel mit 22:7. Zur Pause lagen die Angels mit nur 20 Punkten bereits klar hinten (20:37). Trotz engagierter Verteidigungsarbeit wollte offensiv kaum etwas gelingen – zu spüren war die körperliche Unterlegenheit in fast jedem Duell.

Einige kämpferische Momente – aber kein Comeback

Erst im dritten Viertel sorgten Chanel Ndi und Laura Schinkel für ein paar offensive Highlights und brachten kurzzeitig Schwung ins Spiel. Doch Marburg blieb treffsicher und kontrollierte die Partie souverän. Am Ende stand ein klares 44:67 aus Nördlinger Sicht.

Blick nach vorn: Hoffen auf verletzte Leistungsträgerinnen

„Die Personalsituation ist extrem schwierig“, betonte Coach Niko Kuusi nach dem Spiel. „Wir müssen zusammenstehen, weiterarbeiten und hoffen, dass bald Spielerinnen zurückkehren.“

Nun richtet sich der Blick auf das Duell gegen den USC Freiburg, das letzte Spiel vor der FIBA-Pause. Mit frischen Kräften und hoffentlich Rückkehrerinnen wollen die Angels wieder angreifen.

Mehr Basketball:

Bittere Heimniederlage für Ratiopharm Ulm

 

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
FC Augsburg

FCA-Fans kritisieren Vereinsführung – Wagner sucht den Schulterschluss

0
Der FC Augsburg hat zum dritten Mal in Serie...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

0
Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich...
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel