Angels Nördlingen steigen in Schwabach in den DBBL-Pokal ein

Am Samstagabend heißt es um 17.00Uhr für die Eigner Angels Nördlingen nach drei Spieltagen in der 1. Frauenbasketballbundesliga die zweite Runde im DBBL-Pokal zu überstehen. Während man letztes Jahr auswärts beim damaligen deutschen Meister USC Eisvögel Freiburg knapp mit 68:67 gewann, scheinen die Trauben dieses Mal beim Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga, den Heidolph Schwabach Baskets, nicht so hochzuhängen.

Die Baskets, versehen mit einem neuen Namenssponsor, konnten aus den ersten drei Spielen noch keinen Sieg verbuchen. Ähnlich knapp wie bei den Angels in Leverkusen, wo man mit einem Punkt verlor, mussten die Schwabacherinnen ihren Auftakt in eigener Halle mit 64:65 an den MTV Stuttgart abgeben. Während sich die Nördlingerinnen berappelten und den Titelverteidiger und deutschen Vizemeister Hannover am Folgespieltag deutlich in die Schranken wies und letzte Woche in Halle ebenfalls punkteten, bekamen die Fränkinnen noch keinen Fuß auf das Basketballparkett. Besucher des traditionellen Angelscup Ende September konnten den Zweitligisten bereits bei seinem Auftritt gegen den deutschen Meister und späteren Turniersieger aus Keltern (40:103) und gegen den TSV Wasserburg (65:73) beobachten. Dabei ist ihnen sicherlich der 1,85 große Forward Abbey Hoff aufgefallen, die gegen Keltern mit 20 Punkten und gegen Wasserburg mit einem Double-Double (20 Punkte, 12 Rebounds) auf sich aufmerksam machte. Auch auf die Tochter des Co-Trainers Konstantin Furmann, die ehemalige Jugendnationalspielerin Anna Furmann, sollten die Angels ein Auge werfen.

Understatment wäre aber für den aktuellen Tabellenfünften der Ersten Bundesliga aus dem Ries wahrlich fehl am Platz. Ein souveräner Heimsieg gegen Hannover mit einem spektakulären letzten Viertel (24:4) und einem ebenso alles klärendem letzten Viertel bei den Gisa Lions in Halle (21:12) lässt kaum Raum für Spekulationen. So sollten die Rieserinnen mit großem Selbstbewusstsein die Reise nach Mittelfranken antreten. Erica Davenport, die heimliche Spielerin des Tages in Herne und aktuell zweieffektivste Spielerin der Liga, wird ihre Stärken unter dem Korb ausspielen können und für die Gastgeberinnen aus Schwabach ein unlösbares Problem darstellen. Zudem hat Angels-Coach Mattis Rozlapa einige X-Faktoren in seinem neu zusammengestellten Team, die ihm in der noch jungen Saison einige Möglichkeiten bieten, auf Spielsituationen effektiv zu reagieren. Sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive hat das Team um Kapitänin Lisa Bertholdt überraschend schnell zusammengefunden, was sicherlich auch ein Verdienst des 31 Jahre jungen Trainers ist. Im letzten Spieltagsinterview betonte Nichole Brochlitz, schon jetzt eine Stütze des Teams, wie gut das Miteinander auf und neben dem Spielfeld ist. Zwar verbietet es sich, den Zweitligisten aus Schwabach zu unterschätzen, ein Ausscheiden in der zweiten Pokalrunde wäre aber ein großer Schritt rückwärts und auch den mitreisenden Fans schwer vermittelbar. Dennoch, auch hier gilt: der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Vor dem schweren Bundesligaspiel auswärts in Herne am 21.10. ist ein Weiterkommen im Pokal allerdings Pflicht. Es lastet also erstmal so etwas wie der Favoritendruck auf den Eigner Angels. Spielbeginn ist um 17.00Uhr in der Halle des Adam-Kraft-Gymnasiums in der Bismarckstraße 6.