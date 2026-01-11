Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
8.4 C
London
type here...
Subscribe
Bild: Michael Soller
Donau-RiesBasketball News
1 Min.Lesezeit

Angels Nördlingen stolpern gegen Halle – Play-Off-Ziel aber weiter im Fokus

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nach zuletzt drei Siegen hatten die Eigner Angels Nördlingen auf einen weiteren Erfolg gehofft. Am Sonntag unterlagen die Rieserinnen den Syntainics MBC Halle jedoch überraschend mit 60:69 und müssen ihre Play-Off-Strategie neu justieren.

Fehlende Treffer und angeschlagene Stars

Die 565 Zuschauer in der Hermann-Keßler-Halle erlebten ein Spiel, in dem die Angels trotz hoher Einsatzbereitschaft ihre Würfe nicht trafen. „Wie eingefroren wirkten die Handgelenke der Angels-Spielerinnen“, berichtet die Analyse nach dem Spiel. Besonders schmerzlich fehlte die Leistung von Topstar Nicole Fransson, die mit Knieproblemen und ohne Training in die Partie ging: „Dass sie dennoch auf für sie magere 13 Punkte kommt, ist ihr hoch anzurechnen, hilft dem Team aber nicht, um zu gewinnen.“

Lichtblick und Defensive

Einziger positiver Akzent auf Seiten der Angels war Nachwuchs-Centerin Chanel Ndi, die mit 18 Punkten und viel Energie auf sich aufmerksam machte. Insgesamt reichte das Engagement jedoch nicht: „Die Angels agierten zu unständlich, produzierten zu viele Fehler und schlicht und ergreifend nichts trafen.“

Neuausrichtung auf Play-Offs

Mit der Niederlage rückt das zuvor ambitionierte Tabellenziel in weite Ferne. Derzeit steht Nördlingen auf Platz acht, zwei Siege hinter den Teams auf den Plätzen fünf und sechs. „Das Absichern der Play-Off-Teilnahme ist nunmehr wohl das korrigierte Ziel des einzigen bayerischen Bundesligisten“, heißt es nach der Partie. Der Druck von unten durch Herner TC bleibt dabei spürbar.
 

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

53-Jähriger in Augsburger Supermarkt mit Schreckschusspistole und Messer festgenommen

0
In einem Supermarkt in der Hofackerstraße in Augsburg-Haunstetten kam...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
Polizeimeldungen Bayern

Glatteis-Chaos in Bayern: Tote bei Frontalcrash

0
Sturmtief Elli sorgt für schwere Unfälle: In Reisbach sterben...
Polizei & Co

Temporäres Mitführverbot am Augsburger Hauptbahnhof: Bundespolizei verschärft Sicherheitsmaßnahmen

0
 Die Bundespolizei erlässt für den Augsburger Hauptbahnhof eine zeitlich...

Neueste Artikel