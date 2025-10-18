Angels Nördlingen vor schwerer Auswärtsaufgabe beim Tabellenführer Saarlouis

Nach dem Überraschungssieg beim amtierenden Deutschen Meister Alba Berlin steht für die Angels Nördlingen das nächste Topspiel in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga an. Am Sonntag (17 Uhr, live auf dem YouTube-Kanal von Dyn) gastiert Bayerns einziges Erstliga-Damenteam beim ungeschlagenen Tabellenführer und Pokalsieger Saarlouis Royals – dem aktuellen Vizemeister und EuroCup-Teilnehmer.

Wiedersehen mit alten Bekannten

In Saarlouis treffen die Nördlingerinnen auf viele vertraute Gesichter. Gleich vier Akteure der Royals haben in Nördlingen ihre ersten Schritte in der DBBL gemacht: Trainer Mattis „Rozulis“ Rozlapa, Maggy Meynadier, Elina Koskimies und Rosa Lehtoranta. Besonders das finnische Duo Koskimies und Lehtoranta zählt inzwischen zu den Leistungsträgerinnen und steht regelmäßig in der Starting Five.

Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Saarländerinnen ist Martha Burse – die als „wertvollste Spielerin“ (MVP) der vergangenen Saison ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Nationalspielerin Emma Eichmeyer erzielt sie im Schnitt rund 28 Punkte pro Spiel. Auch Lehtoranta punktet zweistellig, und die Royals überzeugen zudem durch ihre Stärke im Rebounding – eine Kategorie, in der die Angels bislang noch Luft nach oben haben.

Offensivstarkes Duo hält Nördlingen im Rennen

Trotz Defiziten beim Rebound gehören die Angels Nördlingen zu den offensiv gefährlichsten Teams der Liga. Neuzugang Samantha Ashby (21,3 Punkte pro Spiel) und Nicole Franson (18) bilden aktuell das treffsicherste Duo der DBBL. Mit dieser Offensivkraft wollen die Rieserinnen auch in Saarlouis überraschen.

Sportdirektor Martin Fürleger sieht sein Team nicht chancenlos:

„Wir hatten uns gegen Herne und Hannover schon zwei Siege ausgerechnet. Dass es nicht funktioniert hat, lag unter anderem an unserer schlechten Wurfquote. Aber natürlich merken wir auch das verletzungsbedingte Fehlen von Lisa Berthold, die uns im Schnitt mit sieben Punkten und acht Rebounds immer sehr geholfen hat. Es kommt auch darauf an, wie Saarlouis die Doppelbelastung Liga und EuroCup verkraftet.“

Doppelbelastung als mögliche Chance

Tatsächlich hat der Tabellenführer bereits ein intensives Programm hinter sich. Die Royals reisten unter der Woche nach Belgrad und mussten sich dort im EuroCup mit 65:78 geschlagen geben – eine Partie, die Kräfte gekostet haben dürfte.

Sollten die Angels erneut so konzentriert und kämpferisch auftreten wie zuletzt in Berlin, ist auch in Saarlouis eine Überraschung möglich. Für die Nördlingerinnen wäre es ein weiterer Schritt nach vorn – und ein starkes Signal, dass sie in dieser Saison auch gegen die ganz Großen der Liga bestehen können.

