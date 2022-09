Das Landratsamt Donau-Ries und das BRK – Kreisverband Nordschwaben informieren darüber, dass nach Zulassung durch die Europäische Kommission seit dem 27.09.2022 nun auch der an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepasste Impfstoff von BioNTech/Pfizer, auf den zahlreiche Menschen bereits gewartet hatten, in den beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen zur Verfügung steht. Ebenfalls inzwischen verfügbar ist ein neuer Ganzvirus-Totimpfstoff von Valneva.

Die Impfzentren sind jeweils von Montag bis Freitag vormittags von 8:30 bis 11:30 Uhr und nachmittags von 13:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Eine Registrierung und Terminbuchung unter https://intern.impfzentren.bayern/citizen oder telefonisch unter 0906/746680 wäre wünschenswert; Impfungen sind weiterhin aber auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.

Mobile Impfaktionen in der Region

In den nächsten Wochen werden über das Impfangebot in den beiden Impfzentren hinaus auch mobile Impfaktionen in Munningen, Fünfstetten und Möttingen angeboten. Bei allen mobilen Impfaktionen sind jeweils Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen mit den modifizierten Impfstoffen von BioNTech und Moderna sowie den Impfstoffen von Valneva und Novavax möglich.

Eine Registrierung und Terminbuchung unter https://intern.impfzentren.bayern/citizen oder telefonisch unter 0906/746680 wäre auch bei den mobilen Terminen wünschenswert; Impfungen sind weiterhin aber auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.

Die mobilen Impftermine:

Mittwoch, 05.10.2022, 15.30 – 19.00 Uhr, Gemeinde- und Feuerwehrhaus Munningen

Mittwoch, 12.10.2022, 15.30 – 19.00 Uhr, Rathaus der Gemeinde Fünfstetten

Donnerstag, 13.10.2022, 15.30 – 19.00 Uhr, Bürgerzentrum der Gemeinde Möttingen

Alle aktuellen mobilen Impftermine, die Öffnungszeiten und Anfahrtspläne zu den Impfzentren und viele weitere Informationen finden Sie jederzeit unter www.donau-ries.de/impfen.