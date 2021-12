Angler entdeckt tote Person im Starnberger See

Montagabend, gegen 20.30 Uhr entdeckte ein Angler eine tote Person am Hafen im Starnberger See am Zulauf zur Würm.

Hinzugezogene Rettungskräfte bargen daraufhin den Leichnam einer bislang unbekannten, ca. 30 bis 40 Jahre alten Frau. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Identität und Todesursache übernommen. Bislang haben sich keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergeben. Näheres soll eine für morgen anberaumte Obduktion klären.

