Nach ersten Informationen kam es an der Juliuspromenade und Barbarossaplatz in Würzburg am frühen Freitagabend (25.06.2021) zu einem Angriff mit einem Messer. Ein Mann stach offenbar auf Passanten ein. Drei Menschen starben, viele weitere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei schrieb am Freitagabend auf Twitter: „Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.“

Der Täter wurde zwischenzeitlich von der Polizei festgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht derzeit laut Polizei nicht. Die Polizei stoppte den Täter mit einem Schuss ins Bein. Teile um den Barbarossaplatz sind derzeit weiträumig gesperrt.

Weitere Informationen folgen.