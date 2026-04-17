Angriff am Münchner Hauptbahnhof: 25-Jähriger schlägt Bahnmitarbeiter bei Weckversuch nieder
Bundespolizei München
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Angriff am Münchner Hauptbahnhof: 25-Jähriger schlägt Bahnmitarbeiter bei Weckversuch nieder

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht des 16. April kam es am Hauptbahnhof München zu einem Vorfall, bei dem ein 25-jähriger Mann einen 49-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angriff. Der Angriff geschah, nachdem der Mitarbeiter versucht hatte, den Mann zu wecken.

Vorfall im Hauptbahnhof München

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, führte der 49-jährige Mitarbeiter der Deutschen Bahn Reinigungsarbeiten im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs München durch. Dabei stieß er auf einen 25-jährigen Kroaten, der an einer Wand lehnte und schlief. Als der Bahnmitarbeiter ihn wecken wollte, um die Reinigung fortzusetzen, schlug der 25-Jährige dem Mitarbeiter unvermittelt ins Gesicht und flüchtete anschließend unerkannt.

Fahndung und Festnahme

Nicht lange nach dem Vorfall konnte die alarmierte Bundespolizei den Angreifer nach einer erfolgreichen Fahndung festnehmen. Der 49-jährige Mitarbeiter erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen und wurde zunächst vom Rettungsdienst behandelt, bevor er selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen konnte.

Weitere Ermittlungen laufen

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde der wohnsitzlose Mann aus der Dienststelle entlassen. Der polizeibekannte Kroate muss nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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