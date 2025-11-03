Newsletter
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Angriff am Starnberger Bahnhof: Polizei sucht nach flüchtigen Tätern

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

STARNBERG. Am Samstag kam es am Bahnhof Starnberg See zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 28-jähriger Bosnier durch einen Angriff verletzt wurde. Die Polizei ermittelt intensiv wegen gefährlicher Körperverletzung und fahndet nach den Tätern.

Hintergründe des Angriffs

Laut bisherigen Informationen wurde das Opfer gegen 19:50 Uhr von mehreren Tätern angegriffen und erlitt mehrere Stichverletzungen im Rücken. Nachdem der Angriff erfolgte, flüchteten die Täter zu Fuß. Der 28-Jährige wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Intensive Fahndungsmaßnahmen

Die Polizei leitete noch in der Nacht eine umfangreiche Suchaktion ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. In diesem Zusammenhang wurde eine Wohnung in Starnberg durchsucht, in der vier Personen angetroffen wurden. Ihre mögliche Beteiligung an der Tat wird derzeit geprüft. Der Hauptverdächtige ist namentlich bekannt, jedoch weiterhin flüchtig.

Persönliches Motiv vermutet

Ersten Erkenntnissen zufolge liegt das Motiv der Tat im persönlichen Bereich, da sich das Opfer und die Tatverdächtigen bereits seit Längerem kannten. Die Polizei betont, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestand.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

