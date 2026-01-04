Newsletter
Sonntag, Januar 4, 2026
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Angriff auf Grundstück des Brandenburger Antisemitismusbeauftragten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Auf das Grundstück des Brandenburger Antisemitismusbeauftragten Andreas Büttner ist am Wochenende ein Brandanschlag verübt worden. Wie das Landesinnenministerium mitteilte, haben unbekannte Täter einen Schuppen auf dem Grundstück von Büttner in Templin in Brand gesetzt. Bei dem Angriff in der Uckermark wurde niemand verletzt.

Andreas Büttner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ministerpräsident Dietmar Woidke und Innenminister René Wilke verurteilten die Tat. “Extremismus in jedweder Form darf in Brandenburg keinen Platz haben. Gewalt gegen Personen oder Dinge ist und bleibt absolut inakzeptabel”, sagte Woidke. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Wilke sagte, dass Büttner einen besonderen Dienst für das Land leiste. “Dass ihn sein Eintreten gegen Extremismus und Hass selbst zur Zielscheibe von Gewalt macht, ist verachtenswert.”

Die Ermittlungen werden nun vom Staatsschutz des Landeskriminalamtes geführt. Hintergrund und Motivlage sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

