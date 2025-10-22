Angriff auf Polizeibeamte in Landshut: Ermittlungen zu versuchtem Totschlag im Tannenweg laufen

LANDSHUT. In einem dramatischen Zwischenfall in einem Mehrfamilienhaus im Tannenweg in Landshut kam es am Montag, den 20.10.2025, zu einem Schusswaffeneinsatz durch die Polizei. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeiinspektion arbeiten intensiv an der Aufklärung der Tat und des zugrunde liegenden Motivs.

Unterbringungsbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut ein Unterbringungsbefehl erlassen. Ihm wird der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags zum Nachteil der Polizeibeamten zur Last gelegt. Aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustands erfolgt die Verlegung in die entsprechende Einrichtung erst in den kommenden Tagen.

Verletzte Polizeibeamte außer Lebensgefahr

Die drei bei dem Vorfall verletzten Polizeibeamten konnten glücklicherweise bereits am Montagabend das Krankenhaus verlassen und sind somit außer Lebensgefahr.

Bezugsmeldungen: