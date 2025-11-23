Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
7.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Anhaltende Kritik an Weimer wegen Gipfel und Interessenkonflikten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Bund der Steuerzahler hat angesichts der Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor negativen Folgen für den von der “Weimer Media Group” veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel gewarnt.

Anhaltende Kritik An Weimer Wegen Gipfel Und Interessenkonflikten
Wolfram Weimer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Eines darf keinesfalls passieren: Dass man jetzt den Austausch zwischen Politik und Wirtschaft, Verbänden oder auch NGOs deswegen grundsätzlich infrage stellt. Denn dieser Austausch ist und bleibt wichtig, um die Politik sozusagen zu erden”, sagte Verbandsvizepräsident Michael Jäger dem “Handelsblatt” (Montagsausgabe).

Der Gipfel sei “durch die Vielfalt der Redner immer hochinteressant” gewesen, sagte Jäger weiter. “Wir gehen davon aus, dass alles andere transparent gemacht wird.” Zur Unterstützung des Ludwig-Erhard-Gipfels durch den Freistaat Bayern äußerte sich Jäger zurückhaltend. “Zur Sache können wir nicht viel sagen, da uns dazu zu wenig Fakten bekannt sind”, sagte er.

Die gemeinnützige Organisation LobbyControl warf Kanzler Friedrich Merz (CDU) in der Causa Weimer Versäumnisse vor. “Natürlich muss sich Bundeskanzler Merz mit der Frage befassen, ob es so geschickt war, ausgerechnet einen Medienunternehmer zum obersten Medienpolitiker in Deutschland zu machen”, sagte Sprecher Timo Lange dem “Handelsblatt”. “Dass sich hier immer wieder die Frage nach Interessenkonflikten stellen würde, war klar absehbar.”

Die Bundesregierung habe argumentiert, Weimer habe die Verlagsgruppe “vollständig” verlassen. Das Detail mit der weiter bestehenden stillen Beteiligung sei dabei verschwiegen worden, sagte Lange. “Falls man im Kanzleramt hoffte, damit alle Fragen nach Interessensverquickungen vom Tisch zu wischen, war das jedenfalls keine gute Strategie.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 21.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel