Am Dienstag (02.07.2024) ereignete sich im Waldgebiet in der Nähe des Firmentals in Anhausen ein schwerer Fahrradunfall.

Ein 54-jähriger Fahrradfahrer fuhr die abschüssige Strecke zwischen Firmental und Harnischberg und stürzte auf dem dortigen Schotterweg.

Dabei schlug er mit seinem Rücken auf einer Wurzel auf. Da er im Anschluss bewegungsunfähig war, wurde er mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.