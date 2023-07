Anmeldung für duales Studium im öffentlichen Dienst in Bayern ist für 2024 noch möglich

„Die berufliche Zukunft im Auge behalten und sich schnell für ein duales Studium im öffentlichen Dienst in Bayern ab 2024 anmelden! Wer sich bewerben möchte, sollte sich beeilen: Noch bis zum 10. Juli 2023 ist eine Online-Anmeldung zum Auswahlverfahren für alle Prüfungsorte unter www.lpa.bayern.de möglich“, teilt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker mit Blick auf den bevorstehenden Anmeldeschluss mit.

„Studium und praktische Arbeit verbinden, dabei gut verdienen und zeitgleich die berufliche Zukunft in einem flexiblen Arbeitsumfeld sichern! Das bietet der öffentliche Dienst in Bayern mit rund 1.500 attraktiven dualen Studienplätzen ab Herbst 2024. Hier ist für Jede und Jeden etwas dabei“, so Füracker.

Das zentrale Auswahlverfahren des Bayerischen Landespersonalausschusses ist der erste Schritt, um sich für die dualen Studienplätze an der Hochschule für den öffentlichen Dienst im nichttechnischen Bereich der Beamtenlaufbahn zu bewerben. Die erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren ist entscheidend dafür, ob man bei einem der Finanzämter, den Regierungen, Städten, Landkreisen und Gerichten, der Bayerischen Polizei oder einer der vielen weiteren Behörden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird.

Die Auswahlprüfung erfolgt am 9. Oktober 2023 in über 100 Orten in ganz Bayern. Auf der Internetseite www.lpa.bayern.de sind detaillierte Infor­mationen rund um das Auswahlverfahren abrufbar, insbesondere zu den Zu­gangsvoraussetzungen, dem Ablauf der Prüfung und den unterschiedlichen Berufsfeldern. Auskünfte erteilt auch die Servicestelle der Bayerischen Staatsregierung „Bayern Direkt“ unter der Telefonnummer 089 – 12 22 20.