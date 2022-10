Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Das teilte die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm mit.

Sie wurde für „den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Fesseln der persönlichen Erinnerung aufdeckt“, ausgewählt. Das literarische Werk der 1940 geborenen Autorin ist im Wesentlichen autobiografisch. Der Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet etwa 920.000 Euro, dotiert. Als Preisträger ist Ernaux nach den Statuten der Nobelstiftung dazu angehalten, falls möglich eine Vorlesung über ihre Arbeit zu halten.

Der Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung in den berücksichtigten Disziplinen und wird jedes Jahr an Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, verliehen. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo übergeben, alle anderen Preise in Stockholm.

