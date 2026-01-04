Newsletter
Politik & Wirtschaft
Anschlag auf Stromnetz: Von Notz für Ermittlungen des Bundesanwalts

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, hat nach dem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz vom Samstag Ermittlungen des Generalbundesanwalts gefordert.

Konstantin von Notz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Auswirkungen des Sabotageanschlags auf die Stromversorgung in Berlin sind dramatisch”, sagte von Notz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist, dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Hier wird vorsätzlich mit Leben und Gesundheit von Tausenden von Menschen gespielt.”

In den letzten Monaten und Jahren sei es in Berlin, aber auch in Bayern und andernorts immer wieder zu Anschlägen auf die Stromversorgung und die Verkehrsinfrastruktur gekommen. “Bekennerschreiben weisen im Hinblick auf die Täterschaft in mehreren Fällen in den Bereich des Linksextremismus. Ermittlungserfolge sind bisher völlige Fehlanzeige”, beklagte von Notz. “Wir erwarten, dass alle Sicherheitsbehörden mit hoher Konzentration allen Hinweisen und möglichen weiteren Hintergründen der Sabotage- und Einflussnahmeaktionen entschlossen nachgehen”, sagte der Grünen-Politiker und forderte: “Auch angesichts der Dimension dieser Angriffe scheint es geboten, dass sich auch der Generalbundesanwalt mit diesen Vorgängen intensiv beschäftigt.”

