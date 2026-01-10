Newsletter
Samstag, Januar 10, 2026
2.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Anschlag in Berlin: Grüne fordern Sicherheitscheck für Bundestag

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem tagelangen Blackout in Teilen Berlins infolge eines Anschlags auf das Stromnetz fordern die Grünen, das Sicherheitskonzept des Bundestags zu überprüfen.

Deutscher Bundestag am 08.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Auch der Deutsche Bundestag muss konsequent als Teil der Kritischen Infrastruktur verstanden werden”, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “Der jüngste Stromausfall sollte zum Anlass genommen werden, um zu überprüfen, ob die bestehenden materiellen und rechtlichen Vorkehrungen beim Deutschen Bundestag dem Stand der Zeit entsprechen.”

Der Schutz der Kritischen Infrastruktur in Deutschland sei “über Jahre hinweg” vernachlässigt worden. “Es ist entscheidend, dass wir die Funktions- und Handlungsfähigkeit unserer Verfassungsorgane auch in Ausnahmefällen sicherstellen”, sagte Mihalic. “Die Sabotageangriffe in Berlin führen erneut vor Augen, wie verwundbar unser System ist – und welche verheerenden Folgen solche Angriffe haben können.”

Der Bundestag verwies auf bestehende Sicherheitskonzepte. “Der Deutsche Bundestag verfügt über Notfallkonzepte”, sagte ein Sprecher des Bundestags. “Zu weiteren Details gibt die Bundestagsverwaltung aus Sicherheitsgründen keine Auskunft.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

53-Jähriger in Augsburger Supermarkt mit Schreckschusspistole und Messer festgenommen

0
In einem Supermarkt in der Hofackerstraße in Augsburg-Haunstetten kam...
Polizei & Co

Temporäres Mitführverbot am Augsburger Hauptbahnhof: Bundespolizei verschärft Sicherheitsmaßnahmen

0
 Die Bundespolizei erlässt für den Augsburger Hauptbahnhof eine zeitlich...
Polizeimeldungen Bayern

Glatteis-Chaos in Bayern: Tote bei Frontalcrash

0
Sturmtief Elli sorgt für schwere Unfälle: In Reisbach sterben...
Bayern

Gebäude des Waldkindergarten Egweil durch Feuer völlig zerstört

0
Egweil – Am Freitagnachmittag, 9. Januar 2026, ist es...

Neueste Artikel