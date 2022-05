Ansprache | EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen macht Vorschlag für Ukraine-Partnerschaft der Fuggerei

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich im Rahmen ihres Augsburg Besuchs aus Anlass des 500-jährigen Fuggerei-Jubiläums für neue Fuggereien in der Ukraine aus. In der ältesten Sozialsiedlung der Welt sieht Ursula von der Leyen eine „großartige Erfolgsgeschichte“, die in die Zukunft getragen werden müsse und Vorbildcharakter für Europa hat. Von der Leyen kündigte an in einem gemeinsamen Telefonat mit dem ukrainischen Präsident Selenskyi am Sonntag, den 08. Mai 2022, die Idee für eine Partnerschaft anzusprechen.

Die Eröffnungsveranstaltung zum 500-jährigen Fuggerei-Jubiläum im Video