Anspruchsvoller Auftakt | Der FC Augsburg bekommt es im ersten Spiel 2024 mit Tabellenführer Leverkusen zu tun

Nach der kurzen Winterpause steht für den FC Augsburg ein anspruchsvolles Programm an. Zum Auftakt bekommt man es am Samstag (15:30 Uhr/WWK Arena) mit Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen zu tun.

Nach der kurzen Winterpause geht es für den FC Augsburg zu Beginn gegen in derzeit wohl härteste Aufgabe gegen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Die Partie gegen die Werkself am letzten Spieltag der Vorrunde ist dabei nur die erste von mehreren anspruchsvollen Aufgaben zum Jahresauftakt, gerade die Heimspiele haben es in sich. Nach Leverkusen heißen die nächsten Gäste FC Bayern München und RB Leipzig. „Wir mögen Herausforderungen, von meiner Seite geht es jetzt aber nur um das nächste Spiel. Wir sehen unsere Chancen, die erste Mannschaft zu sein, die Leverkusen schlägt“, legt FCA-Coach Thorup den Fokus klar auf das Aufeinandertreffen mit dem Spitzenreiter.

Alonso hat aus Bayer 04 ein Spitzenteam geformt

Einfach wird diese Aufgabe auch in einer fast ausverkauften heimischen Arena nicht. Bayer 04 ist seit 25 Begegnungen ungeschlagen, konnte 22 davon gewinnen. Der früherer Weltklasse-Spieler Xabi Alonso hat aus den Rheinländern ein Spitzenteam geformt. Mit Spielern wie beispielsweise Jonas Hofmann (Gladbach), Granit Xhaka (Arsenal London) oder Victor Boniface (Royale Union St. Gilloise) wurden vor der Saison Transfervolltreffer gelandet. Bitter für Leverkusen ist sicher, dass sich der starke Angreifer Boniface (10 Tore/ 7 Vorlagen) kürzlich in der Vorbereitung auf den Afrika-Cup verletzte und nun mit einer Adduktorenverletzung länger ausfallen wird. Der Kader hat aber durchaus auch ohne ihn die Qualität, neben dem FC Bayern, Titelanwärter Nummer 1 zu sein. Der tschechische Nationalstürmer Patrik Schick steht für Boniface bereit. Trotz einiger Abstellungen wegen des Afrika-Cups und der Verletzung von Boniface hat Alonso ausreichend qualitativ hochwertige Optionen zur Verfügung. Einschüchtern lässt man sich in Schwaben davon aber nicht. „Vor unseren Fans ist alles möglich, würde ich sagen“, verbreitet Thorup dennoch Hoffnung.

Auch Augsburgs Cheftrainer kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den gelbgesperrten Mads Pedersen steht wohl der gesamte Kader zur Verfügung. Die anvisierten zwei Neuzugänge können den FCA noch nicht unterstützen, noch konnte der FC Augsburg sich in der Winterpause nicht verstärken. Nach dem enttäuschenden Auswärtsspiel in Stuttgart vor Weihnachten wird damit ein ähnliches Aufgebot die Chance bekommen es besser zu machen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Gumny – Dorsch, Rexhbecaj – Vargas, Demirovic, Jensen – Tietz