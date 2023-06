Anton Gavel, vom Rookie zum Meistertrainer – Das ist der Coach des Basketball-Champs aus Ulm

Anton Gavel hat als Spieler in Deutschland alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Nun steht der 40-Jährige bei seiner allerersten Profistation als Trainer ganz oben.

Es ist „die“ Geschichte der abgelaufenen Saison. Angetreten als Rookiecoach unter schwierigen Voraussetzungen – zahlreichen Verletzten, Visumsprobleme und einer jungen Mannschaft, die ihre Eingewöhnungszeit brauchte. Und nun, am 16. Juni 2023 ist Anton Gavel der erste Ulmer BBL-Meistertrainer. Seine Mannschaft ist auch die erste in der Geschichte, die in den PlayOffs den Erst-, Zweit- und Drittplatzierten schlägt. Eine Saison, die am Ende ausschließlich für Superlativen steht und mit dem deutschen Meistertitel zur absoluten Krönung kommt. ,,Spätestens jetzt haben wir realisiert, dass wir deutscher Meister sind. Es ist großartig, dass wir das geschafft haben und noch schöner, wenn man die ganze Geschichte betrachtet.“ Wir werfen also einen Blick zurück.

ClubHouse am OrangeCampus, Montag 25. Juni 2022. Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll und Sportdirektor Thorsten Leibenath treten mit dem damaligen OrangeAcademy-Trainer Anton Gavel vor die Presse. „Anton ist jetzt seit drei Jahren bei uns im Club, hat sowohl die OrangeAcademy, als auch die NBBL, mit extrem hohem Engagement sehr erfolgreich gecoacht. Allein das qualifiziert ihn bereits dafür, sich nun auf BBL- und EuroCup-Niveau beweisen zu dürfen“, erklärte Sportdirektor Thorsten Leibenath zur offiziellen Vorstellung Gavels und gab weiter zu verstehen: „Anton verkörpert, wie kaum ein anderer, dass man über bodenständige, harte Arbeit ganz nach oben kommen kann.“ Niemand hätte ahnen können, welche Hürden der ehemalige Profispieler direkt zu Beginn mit seiner Mannschaft nehmen musste. Nach misslungener Vorbereitung und einem Start mit einem Sieg aus den ersten acht Spielen wurden die Stimmen außerhalb lauter, doch nie zweifelte die sportliche Leitung an der Entscheidung: „Thomas und Thorsten hatten immer Vertrauen in mich und haben mir positiv zugesprochen, dass es besser wird. Das es am Ende so kommt, hätte auch niemand für möglich gehalten. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich angezählt werde, sondern wurde immer aktiv unterstützt.“

Immer an seiner Seite Assistent Coach Tyron McCoy: „Wir haben uns sehr gut ergänzt. Ich habe viel von seiner Erfahrung profitiert. Wir haben in schweren Zeiten nicht zusätzlich Dinge ausprobiert, sondern Sachen optimiert und regelmäßig wiederholt.“ Nachdem sich die Mannschaft ab Ende Oktober wieder einigermaßen gefangen und erste Erfolgserlebnisse feiern konnte, kam die ultimative Wende mit den Nachverpflichtungen von Brandon Paul Mitte November und Bruno Caboclo Anfang des Jahres: „Mit diesen Nachverpflichtungen haben Thomas und Thorsten zwei echte Toptreffer gelandet. Das ist ein Riesengrund dafür, dass wir diesen Titel holen konnten.“

Auch der Kader wuchs durch die Rückkehrer Philipp Herkenhoff und Nicolas Bretzel in der Breite, doch ein so großer Erfolg war dennoch nicht abzusehen: „Wenn man überlegt, dass wir drei Spieltage vor Ende einen glücken Sieg gegen den MBC geholt haben und ganz knapp in die PlayOffs gekommen sind, hätte man das nicht für möglich gehalten. Überall wurde berichtet, dass wir nicht konstant genug sind und das war ja auch so. Das erste Spiel in Berlin hat uns gezeigt, dass wir etwas noch Größeres erreichen können. Nachdem wir Spiel drei für uns entschieden haben, haben spätestens alle angefangen daran zu glauben, dass wir auch die großen Mannschaften schlagen können.“ Für Gavel rückblickend eine echte Teamleistung: „Wir haben von der Intensität und Aggressivität auf einem so hohen Level agiert, dass wir trotz schwacher Phasen Spiele dennoch gewonnen haben. In jeder Serie haben unterschiedliche Spieler aufgetrumpft und jeder einen entscheidenden Teil zu diesem Erfolg beigetragen. Diesen Willen gepaart mit der Aggressivität habe ich so selten gesehen.“