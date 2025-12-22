Antwort auf dem Eis | EHC Königsbrunn siegt souverän in Waldkraiburg

Nach Kritik und Spott zeigt der Tabellenführer EHC Königsbrunn in Waldkraiburg Charakter und belohnt sich mit einem verdienten Auswärtserfolg.

Nach der Niederlage vom Freitag stand der EHC Königsbrunn in der Kritik. Doch die Brunnenstädter ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und gaben auf dem Eis die passende Antwort. Bei den „Löwen“ des EHC Waldkraiburg erkämpfte sich das Team mit einer leidenschaftlichen und geschlossenen Leistung einen hochverdienten 2:0-Erfolg.

Beide Mannschaften gingen mit drei Reihen in die Partie. Königsbrunn musste dabei auf Luca Kinzel, Lion Stange, Hayden Trupp sowie den gesperrten David Farny verzichten. Im Tor startete Benni Beck, als Backup stand Joshua Appler bereit.

Geduldiges Spiel im ersten Drittel

Die Begegnung begann temporeich, ohne dass eines der Teams unnötige Risiken einging. Königsbrunn agierte kompakt aus der Defensive und setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Marco Sternheimer sorgte in der siebten Minute erstmals für Gefahr, scheiterte jedoch aus spitzem Winkel am aufmerksamen Waldkraiburger Goalie.

Eine frühe Strafzeit überstanden die Brunnenstädter souverän. In der Folge erspielte sich Königsbrunn leichte Vorteile, klare Torchancen blieben jedoch zunächst auf beiden Seiten rar. Trotz des torlosen Spielstands hatten die Gäste das Geschehen gut im Griff und gingen geduldig in die erste Pause.

Führung in Überzahl bringt Sicherheit

Auch nach Wiederbeginn blieb das Spiel intensiv. Clay Ellerbrock tankte sich in der 24. Minute mutig bis vor das Tor durch, konnte den Puck aber nicht im Netz unterbringen. Wenig später krachte ein Schuss von Marco Sternheimer an das Gestänge – der Führungstreffer lag in der Luft.

In der 32. Minute war es dann so weit: In Überzahl spielte Tim Bullnheimer die Scheibe auf Peter Brückner, der per Direktabnahme zum 1:0 traf. Kurz vor Drittelende mussten die Löwen nach einem harten Foul fünf Minuten in Unterzahl spielen, verteidigten diese Phase jedoch konsequent. So ging es mit der knappen Führung für Königsbrunn in die zweite Pause.

Defensive Leidenschaft und der entscheidende Konter

Waldkraiburg ist bekannt für starke Schlussdrittel – und erhöhte auch diesmal den Druck. Dadurch boten sich den Gästen jedoch Räume für Konter. Königsbrunn verteidigte mit viel Einsatz, blockte zahlreiche Schüsse und konnte sich auf einen stark aufgelegten Benni Beck verlassen, der in der 51. Minute mit einem Glanzsave den Ausgleich verhinderte.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 57. Minute: Nach einem schnellen Gegenstoß legte Clay Ellerbrock die Scheibe clever auf Stefan Rodrigues, der per Rückhand zum 2:0 vollendete. In den Schlussminuten ließ die Defensive nichts mehr zu, ehe der Sieg perfekt war.

Tabellenführung verteidigt

Mit dieser starken Teamleistung bleibt der EHC Königsbrunn weiterhin Tabellenführer der Bayernliga. Trotz der Ausfälle präsentierten sich alle Reihen engagiert und laufstark. Besonders Torhüter Benni Beck verdiente sich mit einer bärenstarken Vorstellung und seinem Shutout großen Applaus – gegen eines der offensivstärksten Teams der Liga.