APAC Woche: US-Major-Tech-Einnahmen steigen

In der vergangenen Woche konnten die US-Technologie gewinne wie Netflix und Tesla die starke Leistung der großen Banken nicht nachvollziehen und setzten die Wall Street unter Druck, wobei die drei US-Benchmark indizen die Woche niedriger beendeten. Sowohl Dow als auch der S&P 500 verzeichneten eine fünfwöchige Siegesserie. Die Mega-Cap-Unternehmen, darunter Microsoft , Alphabet , Meta Platforms und Amazon , werden diese Woche mit ihren Gewinnberichten weiterhin die Marktstimmung steuern. Außerdem sind die ersten BIP- und PCE-Daten der USA auch ein Fokus für Investoren, um die wirtschaftliche Entwicklung abzuschätzen.

Ansonsten belasteten Chinas gemischte Wirtschaftsdaten letzte Woche die asiatischen Märkte. Australiens Inflationsdaten und das Policy Meeting der Bank of Japan werden diese Woche im Rampenlicht stehen und Hinweise auf den politischen Kurs der großen Zentralbanken geben.

Die US-Anleiherenditen stiegen weiter: Die US-Anleiherenditen stiegen die zweite Woche in Folge, da erwartet wird, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus im Mai fortsetzt, was den US-Dollar wieder stärken und auf die Rohstoffpreise drücken könnte wobei Invstoren meinten, wenn dies auch weiterhin der Fall bleibt, so kaufen Sie Bitcoins mit PayPal.

Gold fiel unter 2.000: Gold-Futures schlossen letzte Woche zum ersten Mal seit März unter 2.000. Der stärkere US-Dollar und steigende Anleiherenditen setzten das Edelmetall erneut unter Druck.



Kupfer und Rohöl verloren an Fahrt: Die wachstumsempfindlichen Rohstoffe wie Kupfer und Rohöl gaben aufgrund der Risikoaversion nach, als die schwachen US-Wirtschaftsdaten und enttäuschende Tech-Ergebnisse Wachstumssorgen auslösten. Der stabilisierte US-Dollar und steigende Anleiherenditen setzten auch die Rohstoffmärkte unter Druck

Kryptowährungen gingen stark zurück: Bitcoin fiel um 8,6 % von über 30.000 auf unter 28.000, und Ethereum fiel letzte Woche um 11,8 % auf unter 1.900 von über 2.100, da die Risikobereitschaft angesichts einer Abwärtsbewegung der US-Technologieaktien in der vergangenen Woche nachließ.

Internationale Märkte

Der ASX 200 wurde von Bergbauaktien aufgrund eines Rückgangs der Rohstoffpreise wie Kupfer und Eisenerz gezogen. Die Aktien von BHP fielen um 2,5 % und Rio Tinto verlor wöchentlich 2,9 %. 5 von 11 Sektoren schlossen letzte Woche niedriger, wobei Energie und Grundstoffe Verluste anführten, beide um mehr als 2 %, während Bankaktien einen breiten Ausverkauf im ASX nach den Bewegungen der Wall Street abfederten.

Der Australische Dollar gab gegenüber dem US-Dollar nach, wertete jedoch gegenüber dem Neuseeland-Dollar auf. Rohstoffwährungen standen allgemein unter Druck, da der Greenback aufgrund steigender US-Anleiherenditen Anzeichen einer Erholung zeigte. Der neuseeländische Dollar fiel, nachdem das Land kühler als erwartete CPI-Daten für das erste Quartal gemeldet hatte.

Die Inflation im ersten Quartal ist diese Woche die einflussreichsten Wirtschaftsdaten. Ein weiterer Rückgang des Gesamt-CPI könnte den Druck der RBA auf Zinserhöhungen verringern und den australischen Dollar nach unten schicken.