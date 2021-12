Apotheken in NRW wollen ab Januar impfen

Die Apotheker in Nordrhein-Westfalen wollen bereits ab Januar impfen. „Es ist gut, dass mit den Apothekern nun weitere Heilberufler in die Impfkampagne einbezogen werden“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). „Wenn der Gesetzgeber die rechtliche Basis schnell genug schafft und die Haftungsfragen klärt, können die Apotheken im Rheinland bereits im Januar loslegen mit dem Impfen.“

Darin sieht er eine Chance auch für den weiteren Verlauf der Pandemie: „Die Menschen in Deutschland profitieren so von einer weiteren Möglichkeit schnell und unkompliziert eine Corona-Impfung zu erhalten. So werden auch langfristig verlässliche Strukturen geschaffen, die vielleicht im Laufe dieser Pandemie noch dringend benötigt werden.“ In anderen europäischen Ländern wie Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Italien werde in den Apotheken schon lange gegen Corona geimpft.