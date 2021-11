Apotheken melden Ansturm auf Corona-Gratistests

Die Apotheken erleben einen Ansturm auf die kostenlosen Corona-Tests. „Seitdem seit Samstag wieder kostenlose Bürgertests möglich sind, stürmen die Menschen die Teststellen der Apotheken“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der „Rheinischen Post“ (Dienstagausgabe). „Es hat immer wieder kleinere Schlangen vor einzelnen Teststellen gegeben.“

Kostenloser Corona-Test in einer Apotheke am 13.11.2021, über dts Nachrichtenagentur

Laut stichprobenartigen Befragungen von Apotheken seien allein am Samstag gut dreimal so viele Tests durchgeführt worden wie am Samstag der Vorwoche, so Preis. „Die meisten Besucher der Teststellen sind nach unseren Erkenntnissen schon zweimal geimpft, durch einen Bürgertest wollen sie sich, ihren Familien und Freunde mehr Sicherheit gewährleisten“, sagte Preis. Zudem fänden immer mehr Zusammenkünfte unter einer 2G-Plus-Regelung statt.

„Wir haben stets die Abschaffung der kostenlosen Bürgertests als nicht richtig kritisiert, es ist gut, dass diese Entscheidung korrigiert wurde“, sagt Preis. Seit Samstag hat wieder jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise gab es zuletzt nur noch 6.900 Teststellen. Davon gelten gerade mal 3.900 als aktive Teststellen, wie aus einem Bericht des NRW-Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Im Juni hatte die Zahl der Teststellen an Rhein und Ruhr bei 9.200 gelegen. Im Gegensatz zu vielen provisorischen Testzentren hatten die Apotheken in ganz Deutschland aber ihre Testinfrastruktur aufrecht erhalten und konnten kurzfristig am Samstag wieder mit der kostenlosen Variante starten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte den verbindlichen Termin für die Wiedereinführung der kostenlosen Tests erst am Tag davor bekannt gemacht.