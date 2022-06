Apothekerverband: Affenpocken-Impfstoff nicht lieferbar

Der von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlene Affenpocken-Impfstoff Imvanex ist nicht lieferbar. „Zur Zeit ist der Impfstoff Imvanex noch nicht lieferbar“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). „Konkrete Informationen, wie die vom Bundesgesundheitsministerium beim Hersteller bestellten 50.000 Impfdosen in die Verteilung kommen werden, erwarten wir in den nächsten Tagen. Vorstellbar ist, dass sie wie bei den Corona-Impfungen zunächst über die Länder direkt an die Gesundheitsämter geliefert werden.“

Apotheke, über dts Nachrichtenagentur

Thomas Preis rechnet mit vielen Fragen von Kunden: „Wir gehen davon aus, dass die Empfehlung der Stiko zur Impfung gegen Affenpocken für Risikogruppen zu zahlreichen Nachfragen in Apotheken führen wird.“