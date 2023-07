Appell für Brigadegeneral Rainer Simon – Fachschule der Bundeswehr in Kleinaitingen verabschiedet Schulleiter

Im 600 PS starken und 33 Tonnen schweren Schützenpanzer Marder verließ Oberstleutnant Dr.-Ing. Georg Stern nach einer Dienstzeit von mehr 30 Jahren Dienstzeit die Bundeswehr. In den letzten fünf Jahren leitete er die Fachschule der Bundeswehr für Informationstechnik in Kleinaitingen. Brigadegeneral Rainer Simon, Kommandeur der Schule Informationstechnik der Bundeswehr übergab die Leitung der Fachschule zuvor im Rahmen eines Appells in der Ulrichkaserne an den neuen Schulleiter Oberstleutnant Oliver Geermann.

In seiner letzten Rede vor der Truppe, blickte Schulleiter Oberstleutnant Dr. Stern auf seine Zeit an der Fachschule zurück, die vor allem auch von Corona geprägt war. Es brauche jeden Tag Menschen, die die Hand innerlich auf die Fahne legen: „Wir müssen wissen, warum wir dienen. Aus innerer Überzeugung treten wir ein für die freiheitlich demokratische Grundordnung“.

Mit dem Liedwunsch „I did it my way“ verabschiedete sich Dr. Stern dann nach gut 30-jähriger Dienstzeit in der Bundeswehr ins Zivilleben, wo er am Benediktiner-Gymnasium in Schäftlarn als Lehrer für Mathematik und Physik arbeiten wird.

Brigadegeneral Rainer Simon, blickte auf das berufliche Leben von Oberstleutnant Dr. Stern, der als Panzergrenadier begonnen hat. Als studierter Elektrotechniker habe er sich viel mit Elektroantrieben auseinandergesetzt. Ruhig und gewissenhaft habe er seinen Verantwortungsbereich aktiv gestaltet.

„Die Schule in Kleinaitingen ist das Kernstück der Ausbildung des militärfachlichen Dienstes“, betonte der General. In seinem Resümee sagte er: „Er habe die Fachschule erfolgreich geführt, geprägt und verändert“. Anschließend übertrug er Oberstleutnant Oliver Reinhardt Geermann, die Führung und Verantwortung über die Fachschule der Bundeswehr für Informationstechnik und gratulierte dem neuen Schulleiter: „Ich freue mich sehr, dass Sie unser Team verstärken. Sie übernehmen eine motivierte, leistungsstarke und fachlich sehr professionelle Fachschule.“ An die Soldatinnen und Soldaten sowie die zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewandt, sagte Brigadegeneral Simon: „Sie haben der Fachschule einen ausgezeichneten Ruf und ein klares Profil gegeben.“ Er bedanke sich für das Engagement, die hohe Einsatzbereitschaft und die qualitativ hochwertige Ausbildung und vertraue auf das Engagement. Der Heeresmusikkorps Ulm sorgte wieder einmal für den feierlichen musikalischen Rahmen.

Beim anschließenden Empfang in der Aula der Schule übergab der Standortälteste Lechfeld-Augsburg, Oberstleutnant Rüdiger Bieler, die Aufgabe des Kasernenkommandanten der Ulrichkaserne von Oberstleutnant Dr. Stern an Oberstleutnant Geermann, der nach mehrjährigen Auslandsverwendungen an NATO-Schulen in Portugal und Italien im letzten Jahr die Abteilung Qualitätsmanagement an der Schule für Informationstechnik der Bundeswehr am Starnberger See leitete. Der einst in die Pioniertruppe eingetretene neue Leiter der Fachschule sagte: „Ich freue mich auf meine Tätigkeit als Leiter der Fachschule sehr. Meine Familie und ich ziehen gerade nach Schwabmünchen um und freuen uns auf die neue Heimat.“

Oberstleutnant Bernd Zitzelsberger