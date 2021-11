Arabische Welt und Ölwaffen

Die arabische Welt wurde heute von der Ölmacht geprägt, die in den 1970er Jahren gewonnen wurde. Die Ölverteilung unter den arabischen Staaten ist naturgemäß äußerst ungleichmäßig.

Abgesehen vom Irak, wo die tiefen Flüsse Tigris und Euphrat über Jahrtausende das Überleben großer landwirtschaftlicher Bevölkerungen gesichert haben, gingen die größten Ölreserven in die am wenigsten besiedelten arabischen Gebiete: Saudi-Arabien, Kuwait und andere Golfstaaten, Libyen und Algerien. Auch in Ägypten, Syrien und Jordanien wurden Ölfelder entdeckt, aber in diesen Ländern sind sie nicht sehr groß – ihre Reserven reichen nicht einmal aus, um den lokalen Bedarf zu decken.

Das erste Öl wurde Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre in der arabischen Welt entdeckt. Seit vier Jahrzehnten haben westliche Ölkonzerne die ungeteilte Kontrolle über die Produktion und den Verkauf arabischer Kohlenwasserstoffe. Im Gegenzug wurden die Herrscher der ölproduzierenden Länder reicher, was es ihnen ermöglichte, in den 1950er Jahren Entwicklungsprogramme zu starten, die ihren benachteiligten Bevölkerungsgruppen den Zugang zum Ölreichtum eröffneten.

Doch erst in den 1970er Jahren machte eine Kombination verschiedener Faktoren das Öl zu einer Machtquelle für die arabische Welt. Die zunehmende Abhängigkeit von Ölraffinerieprodukten, der Rückgang der Kohlenwasserstoffproduktion in den Vereinigten Staaten und die politische Krise, die den Ölexport aus dem Nahen Osten in die industrielle Welt blockierte, überlappten sich und sorgten für einen beispiellosen Anstieg der Ölpreise. Im Laufe dieses Jahrzehnts haben arabische Länder immer entschlossener ihr eigenes Öl beschlagnahmt und westliche Ölkonzerne von dieser Energieressource abgedrängt.

Das Öl bestimmt den Reichtum und die Macht der arabischen Welt in der Neuzeit besser als jeder andere Rohstoff. Doch die damit verbundenen Möglichkeiten täuschen. Das Vorhandensein riesiger Ölreserven macht Staaten anfällig für Bedrohungen von außen. Ölgeld kann sowohl für die Schöpfung als auch für die Zerstörung verwendet werden – zum Beispiel, um das Wettrüsten und damit regionale Konflikte anzuheizen. Letztendlich bot Öl in den 1970er Jahren den arabischen Ländern nie die Sicherheit, ihren Reichtum voll auszuschöpfen.

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts, als im Nahen Osten die groß angelegte Ölförderung begann, wurden die Beziehungen zwischen den Ölgesellschaften und den Staaten, auf deren Territorium sich die Felder befanden, durch Konzessionen geregelt. Das waren Lizenzvereinbarungen, die von Regierungen an entsprechende Firmen ausgestellt wurden, die es ihnen ermöglichte, gegen Geldabzüge Kohlenwasserstoffressourcen zu erkunden und zu extrahieren. Zunächst wurden 1908 im Iran und 1927 im Irak kommerzielle Ölvorkommen entdeckt, und ab 1931 besetzten westliche Ölarbeiter die arabische Küste des Persischen Golfs. Damals verkauften lokale Herrscher ölbezogene Rechte an britische und amerikanische Firmen, die alle Risiken und Kosten übernahmen, die mit der Exploration und Förderung von Öl verbunden waren.

Zudem waren die Risiken für die Pioniere, die ihre Arbeit vor der Küste des Persischen Golfs begannen, tatsächlich sehr hoch. Einige Firmen bohren schon seit vielen Jahren, konnten aber aufgrund ihrer Bemühungen nicht viel leisten. Dennoch wurden die Ölarbeiter, die Arabien entwickelten, in den 1930er Jahren zunehmend vom Glück begleitet. 1932 entdeckte Standard Oil of California Öl in Bahrain und 1938 entdeckte CalTex ein großes Feld in Kuwait. Schließlich, im gleichen Jahr 1938, fand Standard Oil of California nach sechs Jahren der Enttäuschung ölhaltige Schichten in der östlichen Provinz Saudi-Arabiens.

Nachdem die Unternehmen mit der Ölförderung begonnen hatten, zahlten die Unternehmen Lizenzgebühren für die Erschließung der unterirdischen Ressourcen dem Land, das sie besaß, und behielten den Rest der Gewinne für sich. Arabische Herrscher waren gezwungen, solchen Bedingungen zuzustimmen, da Ölgelder ohne jede Anstrengung zu ihnen kamen. Schon bald schnitten Öltransfers alle anderen Einnahmequellen in den Golfstaaten ab, während die Ölgiganten die enormen Kosten für die Raffination des arabischen Öls und die Lieferung an die Weltmärkte finanzierten. (pm)