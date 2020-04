Arbeiten gehen trotz Corona-Krise weiter – Augsburger Bahnhofsgebäude ist nun komplett untertunnelt

Bisher keine Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Baustelle am Hauptbahnhof. Die Baugrube für den Tunnel unter dem Bahnhofsgebäude ist fertig ausgehoben. Auch die Bahnsteigunterführung geht Schritt für Schritt wie geplant voran: Die Gleise 5 und 6 gehen demnächst wieder in Betrieb. Die Gleise 3 und 4 werden entsprechend für den Tunnelbau stillgelegt.

Gute Nachrichten von der Baustelle am Augsburger Hauptbahnhof: Die Bahnsteigunterführung für Fußgänger nähert sich immer mehr dem Bahnhofsgebäude an. Am 16. April werden Gleis 5 und am 20. Mai Gleis 6 inklusive des Personenbahnsteigs D wieder in Betrieb gehen. Anschließend rücken die Bauarbeiten an der unterirdischen Bahnsteigunterführung zum nächsten Abschnitt unter den Gleisen 3 und 4 vor.

Ebenso wie der bereits fertiggestellten Bahnsteige E und F hat auch der Bahnsteig D ein neues Dach bekommen. Auch die Bahnsteigunterführung im Bereich der Personenbahnsteige F, E und D ist schon fertig. Diese sogenannte Verteilerebene befindet sich in acht Metern Tiefe unter den Bahnsteigen. Mit rund 18 Metern ist die Unterführung mehr als doppelt so breit wie zuvor.

Die Bauarbeiten liegen aktuell genau im Plan. Unter den Gleisen werden sie voraussichtlich bis Ende 2021 dauern.

Bahnbetrieb läuft während der Bauarbeiten weiter

Damit der Bahnbetrieb während der Bauarbeiten weiterlaufen kann, wird ein besonderes Verfahren für die Untertunnelung der Personenbahnsteige angewendet: die sogenannte Deckelbauweise. In die Erde einbetonierte Bohrpfähle sorgen für Stabilität, bevor das Erdreich unter den Gleisen ausgehoben wird. Ein Deckel aus Beton liegt auf den Pfählen auf, darunter wird anschließend gegraben. Abschnittsweise arbeiten sich die Tunnelarbeiter auf diese Weise unter den Personenbahnsteigen vor. Das fertige Tunnelstück vom Portal West an der Rosenaustraße bis zur Bahnsteigunterführung ist bereits 135 Meter lang.

Historisches Bahnhofsgebäude komplett untergraben

Auch die Bauarbeiten unter dem historischen Bahnhofsgebäude auf der Ostseite des Bahnhofs gehen wie geplant voran. Die Baugrube für den Tunnel ist bereits auf Höhe von Gleis 1 angekommen. Seit Herbst 2019 wird in rund 16 Metern Tiefe das Erdreich ausgehoben. Von der Abfahrtsrampe in der Halderstraße bis unter das Empfangsgebäude hat der Tunnel auf dieser Seite des Hauptbahnhofs nun schon eine Länge von rund 300 Metern. Im nächsten Schritt wird der Tunnel in der Baugrube einbetoniert.

1 von 2

Im Jahr 2021 folgt der letzte Akt des Rohbaus: Der Durchbruch der Mauer, die momentan den Bereich zwischen den beiden Tunnelhälften im Westen und Osten stabilisiert. Der Rohbau des Tunnels wird größtenteils Ende 2021 abgeschlossen sein, 2022 folgt dann der Innenausbau und die technische Ausrüstung der Strecke für die Straßenbahnen und die unterirdische Straßenbahnhaltestelle sowie den Fußgängertunnel.