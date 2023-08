Arbeiter bei Tiefbauunfall in Augsburg verletzt – Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Heute Nachmittag um 14.49 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und des Rettungsdienstes zu einem Tiefbauunfall in der Gögginger Straße gerufen. Ein Arbeiter wurde hier aus bisher ungeklärter Ursache von einer herabstürzenden Fußplatte einer Warnbarke getroffen.

Aufgrund des detaillierten Notrufs wurden zeitgleich mit der Feuerwehr auch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Augsburg alarmiert. Während der Verletzte in der Baugrube medizinisch erstversorgt wurde, bereiteten die Höhenretter in Verbindung mit der Drehleiter die technische Rettung des Patienten vor. Nach der Rettung mit der Drehleiter und einem Fixtau übergaben sie den Patienten an den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Da der genaue Unfallhergang noch ermittelt werden muss, können dazu keine Angaben gemacht werden, da dies in den Zuständigkeitsbereich der Polizei fällt.