Dienstag, Januar 13, 2026
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Arbeitgeber wollen Änderungen an EU-Richtlinie für Lohntransparenz

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Arbeitgeberverband BDA hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, sich auf den letzten Metern gegen die EU-Richtlinie zur Lohntransparenz einzusetzen.

Schweißer bei der Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung sei jetzt doppelt gefordert, sagte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Sie muss alles dafür tun, einen Generalverdacht gegenüber den Sozialpartnern auszuschließen und den Schutz der Tarifautonomie so zu gewährleisten, wie dies im geltenden Entgelttransparenzgesetz der Fall ist”, forderte er. “Vor allem muss sie auf Ebene der Europäischen Union für eine umfassende Reform der Richtlinie werben”, fügte er hinzu.

Die Bundesregierung will bis 7. Juni die EU-Entgelttransparenzrichtlinie in deutsches Recht umsetzen. Ziel ist dabei, durch mehr Transparenz unter anderem bei Gehaltsverhandlungen die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern zu schließen.

Bei der Umsetzung der EU-Regeln dürfe nicht an der Tarifautonomie gesägt werden, sagte Kampeter. “Tarifverträge sichern die Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei der Bezahlung. Wer daran rüttelt, stellt nicht nur ihre Gültigkeit, sondern auch die Tarifautonomie insgesamt infrage. Und er fordert zur Tarifflucht auf”, sagte der BDA-Hauptgeschäftsführer dem RND. “Wer so etwas vorschlägt, darf nicht gleichzeitig die Stärkung der Tarifbindung im Munde führen”, kritisierte er.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

