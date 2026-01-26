type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Arbeitnehmerflügel kritisiert CDU-Kommunikation zu Sozialreformen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Chef des Arbeitnehmerflügels der CDU, Denis Radtke, hat die Art und Weise, wie die eigene Partei über Reformen in den Sozialsystemen diskutiert, deutlich kritisiert. “Wenn man für handverlesene Wirtschaftsverbandsfunktionäre rhetorisch eine Lagerfeuerstimmung erzeugt und dabei aber das halbe Land vor den Kopf stößt, hat man faktisch kein Problem gelöst und gleichzeitig die Stimmung weiter verschlechtert”, sagte der Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), dem “Handelsblatt” (Dienstagausgabe).

Dennis Radtke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Er frage sich, was die Partei mit der Kommunikationsstrategie erreichen wolle, sagte der CDU-Politiker weiter. “Klar gibt es Blaumacher, klar gibt es Menschen, die sehr um ihre Work-Life-Balance bemüht sind. Aber das ist doch nicht die große Mehrheit”, mahnte Radtke seine eigene Partei.

Die Arbeitnehmervertreter beklagen seit Längerem die Übermacht des Wirtschaftsflügels mit Parteichef Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann. “Wenn der Eindruck entsteht, wir hätten nicht mal eine grobe Vorstellung vom Alltag von Millionen Menschen in unserem Land, dann wird man so kein Vertrauen zurückgewinnen – im Gegenteil”, fuhr Radtke fort. “Wir müssen Anreize erhöhen und die Rahmenbedingungen verbessern und nicht mit dem Finger auf ganze Teile der Bevölkerung zeigen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.
FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
Polizei & Co

Alkoholfahrt in Augsburg: 32-Jähriger verursacht Unfall mit Totalschaden in der Jakoberstraße

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich in...
FC Augsburg

“Wir hatten den festen Glauben, dass wir das schaffen können” | Die Stimmen zum Auswärtssieg des FCA beim FC Bayern

0
Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der...

Neueste Artikel